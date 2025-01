Žena sa podelila o virálny trik ako zaspať: V praxi vyzerá veľmi vtipne, má však zabrať každú jednu noc

Heather Gordon, ktorá sa na platforme TikTok označila prezývkou @prettysickheather, odporúča každému naučiť sa jednoduchú metódu. Podľa jej slov sa ju sama naučila robiť pred celými dvoma dekádami.

„Teraz toto praktizuje môj manžel, moje deti a my všetci,“ prezradila tiktokerka.

Jej rada spočíva v pohybe očí, ktorý nás má dostať do spánkového režimu. Podľa jej slov je trik ideálny v prípadoch, keď sa prebudíte v strede noci, pričom následne nie ste schopní v spánku pokračovať.

„Vyzerá to vtipne, ale zaručene to funguje.“

Sama ho mala využiť naposledy poslednú noc pred natočením videa, keď vypila pred spaním príliš veľa vody a musela počas noci odbehnúť na záchod. Ako iste viete, pokiaľ sa vám čosi podobné prihodí, na záchod už určite odchádzate s úzkosťou, že po návrate do postele budete hodinu bezradne „čumieť„ do stropu. Heather má pre takých ako vy veľmi jednoduchú metódu.

„Vyzerá to veľmi vtipne. Ukážem vám to s otvorenými očami, ale vy to robte s očami zavretými,“ opisuje.

„Najprv sa pozriete úplne hore – potom sa pozriete úplne dole. Potom zvyčajne zacielim pohľad do stredu, následne pozriem úplne doľava. Potom úplne doprava. Potom sa znovu vrátim do stredu. Potom sa pozriete úplne hore, následne urobíte pohľadom akýsi kruh, ako keby ste postupovali v smere hodinovej ručičky. Najprv v smere, následne v protismere. Nakoniec musíte zaškúliť. Takto vyzerá jeden celý cyklus.“

Takže si zapamätajte – hore, dole, do stredu; doľava, doprava, dostredu; hore, smer hodinovej ručičky, protismer a zaškúliť. Môže to znieť ako príliš veľa pokynov, avšak pokiaľ si tento cyklus zautomatizujete, podľa Heather máte v rukách moc navždy sa zbaviť nočného prehadzovania.

„Mne sa tento cyklus nikdy nepodarí zopakovať viac ako dvakrát, kým ma vypne,“ dopĺňa.

Jej video za veľmi krátky čas zvirálnelo a v čase písania článku sa už teší 6,5 miliónu pozretí. „Včera večer mi toto zabralo! Bolo to divné! Trvalo mi to 3 cykly, ale doslova cítite moment, kedy na vás spadne obrovská ospalosť. Ďakujem!“ odpísal jeden z komentujúcich.

„Toto funguje na 10-tisíc percent! Ďakujem, ďakujem!“ pridáva sa ďalší z komentujúcich, ktorý jej radu vyskúšal.

Našli sa však aj takí, ktorí tvrdia, že jej rada im len „spôsobila migrénu“. „Ja tiktokujem, kým mi nespadne mobil na hlavu,“ odporúča namiesto toho jeden z komentárov.

Ako podotkol Daily Mail, jej rada má niečo do seba aj podľa vedeckých faktov. Niektoré štúdie totiž mali objaviť spojitosť medzi pohybom oka a zvýšenou tvorbou melatonínu – hormónu známeho ako hormón tmy či spánku. Práve ten nášmu mozgu vysiela signál, aby sa utíšil a uložil na spánok, pretože deň sa už skončil.

„Množstvo štúdií ukázalo, že REM spánok – najviac regeneračná fáza spánku, zahŕňa rýchly pohyb očí – pomáha to spustiť uvoľňovanie melatonínu, čo poskytuje ďalší dôkaz o spojitosti medzi spánkovým hormónom a očnými pohybmi.“

„Vedomým pohybom očí môžete spustiť tento prirodzený proces a vyzvať svoje telo, aby spustilo spánkový cyklus,“ píše sa na platforme.