Najdlhšie žijúca rodina na svete odhalila svoj trik. Celý život jedla jeden pokrm, ktorý si odborník nevie vynachváliť

Túto rodinu poznáme hlavne vďaka kombinácii deviatich súrodencov, ktorí sa v roku 2012 vďaka svojmu veku zapísali do zoznamu Guinessových svetových rekordov. Súčet ich veku bol neuveriteľných 818 rokov – čo znamená, že ich priemerný vek nebol menej ako 90,8 roka, pričom Consolata Melis, najdlhšie žijúca členka, sa dožila veku 108 rokov.

Rodina sa v roku 2023 zúčastnila natáčania dokumentu z dielne platformy Netflix. Seriálový výtvor dostal názov Live to 100: Secrets of the Blue Zones – v slovenskom jazyku „Ako sa dožiť stovky: Tajomstvo modrých zón“.

Ako modré zóny dlhovekosti označujeme podľa portálu Brain Market také regióny a oblasti, v ktorých dosahujú ľudia vek vyšší, než je štandardom. Medzi najznámejšie takéto oblasti patrí japonská Okinawa, talianska Sardínia, či grécka Ikaria.

Každý deň ich život sprevádza jedno a to isté jedlo

A práve spomínaná Sardínia je oblasťou, z ktorej pochádza naša rodina vekových rekordmanov.

Modré zóny dlhovekosti prvýkrát definoval ako fenomén v roku 2004 americký výskumník Dan Buettner, ktorý sám v nedávnom dokumente od Netflixu rodinu Melisových navštívil.

Ako píše Unilad, Buettner si všimol jeden zvláštny stravovací návyk rodiny: „Každý jeden deň ich život sprevádza to isté obedové jedlo.“

Má ísť o rodinnú verziu rastlinnej polievky minestrone, ktorá vždy obsahuje tri druhy fazúľ – garbanzo, pinto a bielu fazuľu. Polievka, známa ako talianska vitamínová bomba, sa pripravuje ako silná zeleninová zmes. V každom regióne sa hustá polievka pripravuje trochu inak. Štandardnou súčasťou jedla je napríklad cesnak, cibuľa, mrkva, paradajky, cuketa, či listová a iná záhradná zelenina.

Na polievku nedá dopustiť ani samotný expert na dlhovekosť, ktorý si ju nevie vynachváliť. Pre portál Eating Well hovorí: „Väčšina toho, čo si ľudia myslia, že vedie k predĺženiu dĺžky života, je zavádzajúce, alebo jednoducho nesprávne. Mnohé z najjednoduchších a najlepších vecí máme doslova priamo pod nosom – najmä ak tou vecou priamo pod nosom je pariaca sa miska minestrone.“

Rodina si vraj k polievke štandardne vychutnáva kváskový chlieb a pohár červeného vína. Víno je v symbolickej dávke, a ide o pol až jedno deci k obedu.

Ich obed je vďaka tomu plný živín, minerálov, vitamínov, bielkovín a vlákniny. Unilad upozorňuje na výrok dietologičky Samanthy Cassetty, ktorá pre portál Today opísala, že „najzdravší a najdlhšie žijúci ľudia“ majú podľa nej „tendenciu zjesť denne pol šálky až šálku fazúľ denne.“

Nuž ak chcete kráčať po stopách dlhovekosti, určite vo svojej strave nezanedbajte prísun týchto zeleninových životabudičov, ktoré vás zaručene vzdialia od bodu prirodzenej smrti.