Žena našla na záhrade zvláštneho tvora, ktorý vyzeral ako pančucha s nalepenými očami. Záhadu rozlúštili až vedci

Austrália je krajinou, do ktorej sa mnohí boja vstúpiť kvôli nebezpečným zvieratám, ktoré nežijú nikde inde, len tu. Stačí spomenúť napríklad množstvo hadov, obrovské pavúky či iné zvieratá.

Hoci sú Austrálčania zrejme zvyknutí naozaj na všetko, žena z predmestia Sydney zostala zaskočená, keď vo svojej záhrade našla mimoriadne zvláštneho tvora, informuje portál Yahoo News Australia.

Ten mal podlhovastý tvar a vyzeral ako pančucha s nalepenými očami, alebo ako nepodarený plyšák. Zviera našla v živom plote a nikto z jej okolia nevedel, o čo vlastne ide. Tvora preto odfotila a zverejnila na sociálnej sieti.

In nature news, one of Australia's leading Entomologists is thrilled to announce he's discovered a new species, but is then forced to make a humiliating apology, after tests reveal it's a draught excluder pic.twitter.com/2iXCaem1I1

— Have I Got News For You (@haveigotnews) February 23, 2024