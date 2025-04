Žena býva na extrémne odľahlom mieste: Žije tu iba 180 ľudí, na potraviny čakajú mesiace. Prezradila, čo je úplne najťažšie

Salina Alsworthová sa narodila v tejto malej komunite a celý život prežila úplne odrezaná od modernej spoločnosti. Aljašskú dedinku Port Alsworth, kde žije, by sme na Slovensku považovali skôr za osadu.

Salina Alsworthová žije na odľahlom mieste odmalička. Ako opisuje LADBible, osud tam zaviedol jej prastarých rodičov už v 40. rokoch minulého storočia a rodina miesto už nikdy neopustila.

Dedinu Port Alsworth obýva počas celého roka len približne 180 ľudí, no v lete ožíva.

Turisti dedinku milujú, no chýba tu aj nemocnica

Vďaka prílevu turistov sa počet ľudí v dedine každý rok dočasne zvýši až na 400. Návštevníkov priťahuje úplná absencia mestského života — v dedine nenájdete bar, reštauráciu ani jediný obchod.

Ak si chcú zabezpečiť čosi samotní miestni, musia sa vybrať až do najbližšieho mesta Anchorage, ktoré je vzdialené vyše 320 kilometrov. Zároveň ide o najväčšie mesto v štáte.

Salina tvrdí, že pre miestnych predstavuje najväčší problém samotný prístup k potravinám a iným službám z mesta.

Prístup k jedlu, rovnako ako cestovanie všeobecne, často komplikuje nepredvídateľné počasie v regióne.

„Veľkú úlohu tu zohráva sneh a hmla, a nemáme tu ani nemocnicu,“ prezradila Salina. „Máme len malú kliniku, ktorá poskytuje základnú starostlivosť. Ak žena rodí alebo niekto potrebuje operáciu, musí cestovať do nemocnice lietadlom.“

Dovoz jedla je pre miestnych boj s časom

Terén v dedinke nie je prispôsobený bežným autám, a tak sa miestni presúvajú na štvorkolkách.

Služby sú tu minimálne — v dedine fungujú len dve kaviarne a potraviny dorazia z mesta približne každé dva mesiace.

Aj keď sa mesto snaží zabezpečovať pravidelný dovoz, najmä v zime sa naň nemožno úplne spoľahnúť.

„Všetko, čo potrebujeme na zimu, sa snažím nakúpiť už v októbri. Plánujem zásoby tak, aby sme vydržali až do mája,“ opisuje Salina.

Zimné mesiace so sebou prinášajú extrémne poveternostné podmienky. Často dochádza k prerušeniu leteckej dopravy, čo znamená, že dedina zostáva úplne odrezaná od vonkajšieho sveta — a teda aj od pomoci.

Dedinčania sa preto na obchody nespoliehajú a veľkú časť potravy si zabezpečujú sami. V lete lovia ryby, v zime prichádza sezóna losov. Keďže v dedine nenájdete obchod, je bežné, že si pred návštevou suseda jednoducho nabalia pivo alebo jedlo z vlastnej špajze.

Napriek mnohým výzvam Salina o odchode nikdy neuvažovala.

Dnes 27-ročná žena tvrdí, že jej život je šťastný a naplnený. Delí sa oň so svojím 25-ročným manželom Jaredom, ktorý do komunity pôvodne zavítal ako turista. Zamiloval sa nielen do dediny, ale aj do Saliny — a nakoniec sa rozhodol zostať natrvalo.

Na záver Salina dodáva, že nič nenahradí zmysel pre komunitu, ktorý v tejto odľahlej oblasti panuje.

„Kedykoľvek sa niekto chystá do mesta, spýta sa každého v dedine, či niečo nepotrebuje. Vždy na seba dávame pozor,“ uzatvára.