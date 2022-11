Zem už o pár hodín zasiahne geomagnetická búrka zo Slnka. Takto nás môže ovplyvniť

Už o pár hodín môže Zem zasiahnuť geomagnetická búrka zo Slnka. Jej intenzita bude na úrovni G1, čo znamená, že pôjde o slabšiu búrku. Aj tak však môže spôsobiť narušenie fungovania satelitných sietí, fungovanie GPS či kolísanie v elektrickej sieti.

Ako informuje iMeteo, s odvolaním sa na SpaceWeather, k Zemi sa približuje prúd slnečného vetra z kaňovitého otvoru v slnečnej atmosfére. Treba sa pripraviť na to, že môže vypadávať satelitný signál, navigácie GPS, môžu nastať výkyvy v elektrickej sieti, či môže byť problém s telekomunikačnými sieťami.

Awesome eruption of a dark filament structure on the SE limb, last night! (data from SUVI) #spaceweather pic.twitter.com/evR4FBSQ6h

— Dr. Ryan French (@RyanJFrench) November 29, 2022