Zem bude mať nový mini-mesiac. Sprevádzať nás bude 8 mesiacov, pre vedcov je záhadou

Aj keď vedci zatiaľ nemajú o mini-mesiaci celkom jasnú predstavu, je možné, že ním je raketa, ktorá bola na obežnú dráhu vyslaná ešte okolo roku 1960. Objekt astronómovia zachytili prvýkrát ešte vo februári tohto roka.

Ako informuje portál Live Science, Zem bude mať už čoskoro nový mini-mesiac. Objekt s názvom 2020 SO2 zachytili astronómovia ešte vo februári tohto roka za pomoci teleskopov v arizonskom observatóriu Catalina Sky Survey. Objekt sa v súčasnosti nenachádza priamo na obežnej dráhe Zeme, je však pomerne blízko. Vedci však predpokladajú, že v roku 2020 bude putovať objekt aj na našej obežnej dráhe a neskôr bude opäť krúžiť okolo Slnka.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

Vedci sa spočiatku nazdávali, že sa im podarilo zachytiť asteroid. Neskôr sa však ukázalo, že to zrejme asteroid nie je. V každom prípade, mini-mesiac je dočasne priťahovaný gravitáciou Zeme, čo nie je výnimočný jav.

V posledných rokoch ho vedci pozorovali už niekoľkokrát. Je to prirodzený spôsob, akým sa planéty a iné objekty vo vesmíre pohybujú. Niektorí odborníci sa však nazdávajú, že v tomto prípade nejde o obyčajný mini-mesiac. Objektom by totiž mohla byť raketa, ktorá bola do vesmíru vyslaná ešte okolo roku 1960. V tomto bode sa však vedci zatiaľ zhodnúť nedokážu.

Problémom je, že sa stáva pomerne bežne, že sa vesmírny objekt na moment odpúta z obežnej dráhy Slnka a pritiahne ho gravitácia Zeme. Na základe trajektórie a množstva výpočtov sa odborníkom podarilo určiť, že objekt 2020 SO2 sa na obežnej dráhe Zeme naposledy nachádzal medzi rokmi 1966 až 1967.

Môže ísť teda o prirodzený objekt, ktorý sa vtedy priblížil k Zemi, alebo o objekt vyrobený človekom (napríklad časť rakety Surveyor 2, ktorá odštartovala 20. septembra v roku 1966), ktorý sa vtedy dostal na obežnú dráhu Zeme a teraz sa na ňu po rokoch opäť vrátil. Podľa iMeteo je objekt približne rovnako veľký, ako raketa a okrem toho, pohybuje sa pomalšie, ako by sa pohyboval napríklad asteroid.

Asteroid 2020 SO may get captured by Earth from Oct 2020 – May 2021. Current nominal trajectory shows shows capture through L2, and escape through L1. Highly-chaotic path, so be prepared for lots of revisions as new observations come in. @renerpho @nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq

— Tony Dunn (@tony873004) September 20, 2020