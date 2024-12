Zdene Studenkovej bola udelená veľkolepá pocta. Herečka získala prestížne ocenenie, ktoré jej môžu mnohí v tichosti závidieť

Veľká porota Krištáľového krídla sa na štvrtkovom stretnutí rozhodla, že laureátkou Mimoriadnej ceny Krištáľového krídla v jeho 28. ročníku sa stane filmová a divadelná herečka Zdena Studenková.

„Všetci pani Studenkovú dobre poznáme, je to výnimočná osobnosť slovenskej kultúry. Počas zasadnutí jednotlivých porôt sa jej meno spomínalo už roky, vždy sa hovorilo o tom, že má ešte čas, stále niečo robí, nejako nám unikla. Tento rok sa všetci zhodli, že je to osobnosť, ktorá by Krištáľové krídlo mala mať,“ povedala pre TASR riaditeľka projektu Katarína Srkala, ktorá vedie udeľovanie cien výnimočným jedincom v rôznych oblastiach spoločenského života na Slovensku po svojej mame, zakladateľke projektu Márii Vaškovičovej.

„Rozhodovanie o udelení Mimoriadnej ceny Krištáľového krídla nebolo jednoduché, pretože, chvalabohu, v rámci našej spoločnosti je veľa kandidátov. Na druhej strane pani Zdena Studenková je taký fenomén, že keď sme videli jej meno, v rámci jednotlivých odborných porôt aj veľkej poroty, jednohlasne sme sa zhodli, že je to to najlepšie riešene spomedzi všetkých kandidátov,“ povedal pre TASR predseda veľkej poroty Ján Bilinský.

Veľká porota rozhodla okrem laureátky Mimoriadnej ceny aj o troch nominovaných osobnostiach v každej z desiatich kategórií. Nominované osobnosti predstavia organizátori v najbližších dňoch.

Zdena Studenková sa narodila 19. mája 1954 v Bratislave. Vyše 45 rokov sa radí medzi prvé dámy a stálice slovenskej filmovej a divadelnej scény. Odbor umelecká fotografia absolvovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Po jej skončení študovala herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). V rokoch 1977 – 1978 bola členkou činohry Novej scény a od roku 1978 pôsobila v Činohre Slovenského národného divadla (SND). Účinkovala aj na bratislavskej Malej scéne, v Štúdiu S a v divadlách v Prešove a Košiciach.

V 70. rokoch patrila k najobsadzovanejším slovenským herečkám. Venovala sa predovšetkým televíznej tvorbe. Medzi jej najznámejšie filmové postavy patrí speváčka Gábina v dodnes a najmä na Vianoce obľúbenej komédii Marie Poledňákovej S tebou mě baví svět (1982). Studenková sa stala známou aj vďaka filmu Anděl s ďáblem v těle (1983). Zahrala si aj v dráme Ženy môjho muža (2009) či v komédii Manžel na hodinu (2016). Výrazne postavy stvárnila i v televíznych seriáloch. Zaujala aj v divadelnej hre Leni, ktorá je príbehom o Leni Riefenstahlovej či v divadelnej inscenácii Pamäť vody. Okrem rozhlasových hier účinkovala aj v muzikáloch. Je držiteľkou viacerých ocenení.