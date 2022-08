Zavreli ju na 34 rokov za príspevok na Twitteri. Nahlásili ju v aplikácii, ktorú si v Saudskej Arábii stiahne každý

Včera sme vás aj my informovali o prípade študentky a matky dvoch detí Salmy Šihábovej. Súdy v Saudskej Arábii rozhodli, že si zaslúži 34 rokov za mrežami a na ďalších 34 rokov zákaz vycestovať do zahraničia. Ukázalo sa, že ju polícia zatkla po tom, čo ju niekto nahlásil cez aplikáciu, ktorú si obyvatelia krajiny môžu stiahnuť do mobilu.

Niekto ju nahlásil cez bežne dostupnú aplikáciu

Salma Šihábová bola na 34 rokov za mrežami odsúdená za to, že si založila účet na Twitteri a zdieľala na ňom príspevky aktivistov. Ako informuje The Guardian, ženu niekto nahlásil cez aplikáciu, ktorú si môžu obyvatelia krajiny stiahnuť do mobilov. Používateľ aplikácie s názvom Kollona Amn (v preklade Všetci sme bezpečnosť) tak urobil po tom, čo videl, že Salma uverejnila mierne kritický príspevok týkajúci sa novej zmluvy o verejnej doprave.

Aplikácia má slúžiť na to, aby tam občania mohli nahlasovať prípady, keď na nich niekto zaútočí, vyhráža sa im, vydáva sa za niekoho iného alebo ich vydiera. Nahlasovať sa môžu aj podvody, ohováranie či to, ak človeku niekto vnikne do účtu na sociálnej sieti.

Mierne kritický príspevok v tomto prípade znamená, že keď sa na istom saudskom Twitterovom účet objavil príspevok o tom, že bude do prevádzky spustená nová sieť autobusov, Salma odpovedala komentárom „konečne!“. O rok neskôr sa na Twitteri objavil účet s mužskou tvárou v profile a s pomenovaním Faisal OTB. Na Salmin komentár reagoval agresívne. Kritizoval ženu za to, že má v profile saudskú, ale aj palestínsku vlajku a uverejňuje „odpad“.

Mala ohrozovať verejnú bezpečnosť

Ten, kto Salmu nahlásil, ju aj kontaktoval a oznámil jej to. Dal jej vedieť, že si jej aktivitu na sociálnej sieti odfotografoval a dúfa, že ju deportujú do Palestíny. Salma sa odpovedala, že by nebolo také zlé Palestínu navštíviť a že si muž môže robiť čo chce. Nie je úplne jasné, či polícia reagovala priamo na toto nahlásenie, je to však pravdepodobné vzhľadom na to, že o dva mesiace neskôr bola Salma zatknutá.

Rozhodnutie saudských súdov ihneď skritizovali organizácie na ochranu ľudských práv. Drakonický trest je podľa nich len ukážkou toho, čoho všetkého je schopný korunný princ Mahammed bin Salmán v rámci svojej represívnej krutej kampane.

Vo Veľkej Británii sa Salma venovala výskumu toho, ako zlepšiť dentálnu starostlivosť pre ľudí s rôznymi zdravotnými postihnutiami. V decembri v roku 2020 šla domov do Saudskej Arábie navštíviť svoju rodinu. Krátko na to bola zatknutá a odsúdená. Zdieľaním príspevkov na Twitteri mala údajne prispievať k vzniku občianskych nepokojov, ale aj k destabilizácii verenej a národnej bezpečnosti.

The Saudi regime has imprisoned mother of 2 Salma al Shehab to 34 yrs in prison for retweeting activists & critics of the regime. She is not the only one. The Saudi regime incarcerates 1000s of political prisoners. A rotten regime to its core. #FreeSalmahttps://t.co/NnpJpj4KFG — Dr. Yara Hawari د. يارا هواري (@yarahawari) August 17, 2022

Technológie v rukách diktátorov sú nástrojom hrôzy

Podľa odborníkov na online bezpečnosť je možnosť stiahnuť si aplikáciu na nahlasovanie občanov novou formou digitálneho autoritárstva. Kedysi boli za to zodpovedné špecializované bezpečnostné zložky, Saudská Arábia však občanov podporuje v tom, aby sa navzájom nahlasovali za každú maličkosť, čo predstavuje obrovské riziko. Nikdy nemôžete vedieť, kto a za čo vás nahlási.

Navzájom si prestanú dôverovať aj susedia či priatelia. Nikdy neviete, kto bude práve potrebovať láskavosť či povýšenie v práci a aby ju dosiahol, pomôže si tým, že niekoho nahlási. Apple ani Google sa k situácii zatiaľ nevyjadrili. Podľa organizácie Freedom Initiative takáto aplikácie jednoznačne zasahuje do ľudských práv. Technológie môžu byť skvelým nástrojom, vďaka ktorému sa spoločnosť posúva vpred. V rukách diktátorov sa však menia na nástroj utláčania a hrôzy.