Ženu odsúdili na 34 rokov za mrežami za to, že si založila účet na Twitteri a zdieľala na ňom príspevok

Salma študuje na univerzite v Leedse, rozhodla sa však, že sa na prázdniny vráti do svojej domovskej krajiny. Na univerzitu sa však už nevráti. Doma ju totiž odsúdili na 34 rokov za mrežami za to, že si založila na Twitteri účet a zdieľala na ňom príspevok.

Odsúdili ju na 34 rokov za mrežami

Študentka Salma Šihábová sa cez prázdniny rozhodla ísť domov do Saudskej Arábie, bola to však osudová chyba. Ako totiž píše portál The Guardian, odsúdili ju na 34 rokov za mrežami za to, že si založila účet na Twitteri. Následne na ňom sledovala disidentov a aktivistov a zdieľala ich príspevky.

Rozsudok vyniesol špecializovaný saudský súd, ktorý sa zameriava na terorizmus. Stalo sa tak niekoľko týždňov po tom, čo krajinu navštívil americký prezident Joe Biden. Aktivisti za ľudské práva už vtedy varovali, že by to mohlo kráľovstvo podnietiť k tomu, aby sa sprísnilo trestanie disidentov a protidemokratických aktivistov.

JUST IN: Salma al-Shehab, a Saudi student at Leeds University who had returned home for a vacation, was sentenced to 34 years in prison for having a #Twitter account and for following and retweeting dissidents and activists. #SaudiArabia pic.twitter.com/IaLQ8XxmGY — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 17, 2022

Zároveň ide o ďalšiu ukážku toho, ako sa korunný princ Mohammed bin Salmán v rámci svojej represívnej kampane zameriava na používateľov Twitteru.

Prostredníctvom Twitteru vraj ohrozuje verejnú a národnú bezpečnosť

Salma, matka dvoch detí, bola za „zločin“ odsúdená pôvodne len na 3 roky. Obvinili ju, že prostredníctvom Twitteru sa snažila podnietiť občianske nepokoje a destabilizovať verejnú a národnú bezpečnosť. Prokurátor ale súd požiadal, aby rozsudok prehodnotil. Salme tak napokon vymeral 34 rokov za mrežami a následne zákaz vycestovať do zahraničia na ďalších 34 rokov.

Trest bol sprísnený preto, lebo Salma vraj napomáhala ľuďom, ktorí ohrozujú štátnu bezpečnosť, a to tým, že sledovala ich účty na Twitteri a zdieľala ich príspevky. Je možné, že žena sa ešte bude môcť odvolať, je však otázne, či to dopadne v jej prospech. Okrem Twitteru má Salma aj Instagram, kde sama o sebe hovorí ako o dentálnej hygieničke, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti medicíny.

Aktivistky sú zatýkané a čelia sexuálnemu násiliu

Na Twitteri mala Salma niečo vyše 2 500 sledovateľov a väčšinu času sa delila o fotografie svojich dvoch synov alebo o vyhorení z pandémie koronavírusu. Z času na čas zdieľala informácie o disidentoch žijúcich v exile, ktorí volali po prepustení politických väzňov v Saudskej Arábii. Zaujímala sa napríklad o prípad feministky Loujain al-Hatloul. Tú mali uväzniť a mučiť za to, že bojovala za práva žien a taktiež dostala zákaz vycestovať. Nejde o ojedinelý prípad, aktivistky neraz čelia okrem iného aj sexuálnemu násiliu.

Salma al-Shehab, 34-year-old Saudi women’s rights activist, PhD candidate @UniversityLeeds and mother of two young children has been sentenced to 34 years in prison followed by a 34 year travel ban.

HER CRIME: Using @Twitter #SaudiArabia pic.twitter.com/pCKqI1QOBS — Dr. Nina Ansary (@drninaansary) August 17, 2022

Salma sa jednoducho nedokázala len tak nečinne prizerať nespravodlivosti. Do Británie vycestovala v roku 2019 s cieľom získať doktorandský titul. V roku 2020 sa na prázdniny vrátila do Saudskej Arábie, do Británie chcela so sebou vziať aj manžela a deti, to však už nestihla. Krátko na to totiž bola predvolaná na vypočúvanie a následne zatknutá. Vo väzení bola držaná na samotke.

Twitter sa k situácii zatiaľ nevyjadril. Európska organizácia za ľudské práva je z rozsudku zhrozená. Ide o najdlhší trest, aký bol kedy aktivistovi vymeraný. Drakonický trest za obyčajné zdieľanie príspevkov na Twitteri je ukážkou toho, kam až dokáže zájsť snaha o represiu. Podľa článku publikovaného prostredníctvom The Washington Post by mal Biden Saudskú Arábiu prinútiť, aby Salmu prepustili a dovolili jej vrátiť sa k svojej rodine.