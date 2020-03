Zaujala štát aj WHO. Sygic a ďalších vývojári vytvorili aplikáciu na boj s pandémiou koronavírusu

Už viac ako štyri týždne prešli odvtedy, čo Slovensko dokázalo zachytiť prvého pozitívneho pacienta s novým koronavírusom. Doposiaľ bolo pozitívne testovaných viac ako 300 ľudí, nová vláda sľúbila navýšenie testovacích kapacít, spoluprácu odštartovala aj so súkromnými laboratóriami. Napriek všetkému dodnes chýba štátom odporúčaná aplikácia, ktorá by kohokoľvek vedela upozorniť v prípade, že sa dostal do bližšieho kontaktu s pozitívne testovanou osobou. Nádejou by mohla byť nová aplikácia od spoločnosti Sygic, na ktorej sa podieľali aj vývojári z ďalších firiem.

Štát by mohol už tento týždeň začať využívať aplikáciu od slovenských programátorov a technológov, ktorá by pomohla v boji s pandémiou ochorenia COVID-19. Informáciu o záujme štátu priniesol ešte minulý týždeň Denník N, aktívnu spoluprácu s vládou Slovenskej republiky nám potvrdil aj Marek Lelovič z komunikačného oddelenia spoločnosti Sygic. Upozornil nás tiež na to, že aplikácia nie je výlučne dielom spoločnosti, spolupracovalo na nej hneď niekoľko odborníkov. O iniciatíve spoločnosť Sygic informovala v tlačovej správe.

„Robilo na tom viacero programátorov a technológov, z ktorých viac ako polovica je od nás a druhá z iných firiem. Je to naše spoločné dielo. Všetci sme sa spojili s jediným cieľom – ponúknuť riešenie zadarmo pre všetky krajiny, vrátane Slovenska a pomôcť tak v boji proti šíriacej sa epidémii nového koronavírusu,“ napísal nám Lelovič vo vyjadrení. Aplikáciu spoločne vyvíjali uplynulé tri týždne prakticky nepretržite.

Porazí Bluetooth pandémiu?

Aplikácia je výnimočná v tom, že na monitorovanie blízkych kontaktov využíva technológiu Bluetooth v kombinácii so signálom GPS.

„Vďaka použitiu Bluetooth dokáže identifikovať kontakt aj v uzavretých priestoroch ako sú kancelárie, metro alebo obchodný dom. Funguje to tak, že vždy, keď sa s niekým rozprávate a ste bližšie pri sebe ako 5 až 10 metrov, tento kontakt sa zaznamená do systému, ktorý spravuje štát na svojich serveroch,“ vysvetľuje princíp fungovania aplikácie Lelovič.

Dodáva, že aplikácia je úplne bezpečná, údaje o používateľovi sú navyše anonymizované. Dva telefóny so spustenou aplikáciou si po priblížení vymenia iba unikátny kód, takzvaný GUID, ktorý je potrebný na identifikáciu zariadenia. Telefóny si nevymenia žiadne konkrétne osobné údaje.

„Ak človeka, s ktorým ste takto boli v najbližších 14-tich dňoch pozitívne testujú na nový koronavírus, hygienik si od neho vypýta tento unikátny kód, zadá ho do systému a systém pošle notifikáciu, s ktorými bol infikovaný v blízkom kontakte. Samozrejme, bez mien alebo nejakých iných identifikačných údajov. Tento systém je pripravený tak, že v prípade, že človek zdieľa aj svoje telefónne číslo, hygienik môže kontaktovať osobu telefonicky a manažovať tak situáciu, aby predišiel panike,“ hovorí Lelovič a dodáva, že aplikáciu je možné využiť aj na to, či ľudia prichádzajúci zo zahraničia dodržiavajú povinnú 14-dňovú karanténu.

Singapur a Zostaň zdravý

Podobnú aplikáciu v boji s pandémiou koronavírusu využil aj Singapur. Aplikácia Trace Together, ktorú využívajú v malom husto osídlenom ázijskom štáte funguje rovnako na technológii Bluetooth a spoločne s masívnym testovaním môže stáť za doterajšími úspechmi Singapuru v boji s pandémiou. Krajina má 844 pozitívne testovaných pacientov, z ktorých sa už štvrtina z ochorenia COVID-19 vyliečila. Doposiaľ hlási Singapur len 3 úmrtia.

Jednu aplikáciu využiteľnú na boj s pandémiou koronavírusu pritom na Slovensku už máme. Desaťtisíce ľudí si za uplynulé dni do svojich zariadení stiahlo aplikáciu Zostaň zdravý, ktorú celkom zadarmo vytvoril tím vývojárov zo Slovenska a zverejnil zadarmo prostredníctvom služieb Google Play a AppStore. Kým aplikácia tímu Sygic a ďalších spoluautorov využíva technológiu Blueetooth, aplikácia Zostaň zdravý fungovala výlučne prostredníctvom GPS. Marek Lelovič hovorí, že diskutujú aj o spojení oboch aplikácii do jednej.

Čaká sa na vládu

Aplikácia spoločnosti Sygic a ďalších vývojárov je pripravená na použitie. Čaká sa už len na krok vlády Slovenskej republiky. Ako tvrdí Marek Lelovič, je potrebné, aby aplikáciu na Google Play a AppStore vydala zodpovedná štátna inštitúcia, napríklad Ministerstvo zdravotníctva. Google aj Apple totiž neoficiálne aplikácie súvisiace s pandémiou vo svojich ponukách blokujú v snahe predísť šíreniu dezinformácií a hoaxov.

Spoločnosť Sygic pritom aplikáciu neponúkla len Slovensku. Už na začiatku vývoja oslovili aj Svetovú zdravotnícku organizáciu.

„WHO sme oslovili cez LinkedIn a už na druhý deň nám volali. Komunikovali sme s Chief Information Officerom, ktorý má na starosti informačné technológie celej WHO, ktorého myšlienka veľmi zaujala. Pôvodne sme mali ísť aj priamo do Ženevy, kde sídli centrála organizácie, no, bohužiaľ, v medzičase už zavreli hranice. Sme v spoločnom kontakte a zdieľame zdrojové kódy, ktoré, ako sa vyjadrili, radi v nejakej miere využijú,“ hovorí Marek Lelovič.

O využívanie mobilnej aplikácie majú podľa Leloviča záujem aj Česká republika, Srbsko či dokonca India. Či bude oficiálne využívaná aj na Slovensku zrejme zistíme už počas tohto týždňa.