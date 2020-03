Táto mobilná aplikácia vás upozorní, či sa vo vašom blízkom okolí nachádza človek s koronavírusom

V čase epidémie nového koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho chorobu COVID-19 sa každý z nás snaží pomôcť iným najviac ako len vie (teda, aspoň v to veríme). Vzniklo viacero projektov, od tých jednoduchších až po tie zložitejšie, ktoré sa chcú uľahčiť prácu tým, ktorí s nákazou bojujú v prvej línii. Samozrejme, nezabúda sa ani na obyčajných ľudí, ktorí sú ohrození tiež. Nikto totiž nevie, či sa s infikovaným človekom stretol alebo nie. Teraz ale prichádza užitočná pomoc.

S ochranou pomôže mobilná aplikácia

Nová mobilná aplikácia ZOSTAŇ ZDRAVÝ totiž každého jej užívateľa upozorní, či sa v jeho bezprostrednom okolí nachádza pacient nakazený koronavírusom. Novinku medzi mobilnými aplikáciami vytvorili programátori pod vedením lekára MUDr. Andreja Thurza.

Informovanie užívateľov však nie je to jediné, čo aplikácia dokáže. Mala by tiež zjednodušovať objednávanie pacientov na testy a informovať ich o ich výsledkoch, pričom nehrozí, že by došlo k zneužitiu citlivých údajov. Vďaka funkciám o zdieľaní polohy môže práve vďaka tomuto anonymným spôsobom zobrazovať polohu tých, ktorým bol koronavírus oficiálnymi testami potvrdený. Aplikácia ZOSTAŇ ZDRAVÝ by dokonca polohu mala dokázať určiť s presnosťou na 50 metrov v okolí užívateľa.

Ďalšou z radu funkcií novej appky je aj možnosť nahlásiť podozrenie na koronavírus. Tým by sa mal celý proces zjednodušiť, či ale nespôsobí skôr viac chaosu zatiaľ nevedno. Všetko bude napokon závisieť od samotných užívateľov, aké informácie budú do aplikácie zdieľať a či ju nebudú skôr zneužívať.

Stretnutie odhalí aj spätne

Nová mobilná aplikácia, na ktorej pracoval tím skúsených programátorov pod odborným lekárskym dohľadom, však dokáže identifikovať stretnutie s prípadným nakazeným pacientom aj spätne.

„Každá aplikácia predstavuje anonymný uzol v neviditeľnej ochrannej sieti. Akonáhle sa niektorý z uzlov identifikuje ako infikovaný, v rámci preventívnej ochrany upozorní všetky, ktoré za poslednú dobu stretol (alebo sa k nim priblížil),“ informuje sa v oficiálnom popise aplikácie na obchode Google Play.

Takéto aplikácie nie sú ničím výnimočným, podobné vznikli a používajú sa aj v Izraeli, Nemecku, či v USA. Využiť ju môžu ako majitelia smartfónov s operačným systémom Android (Google Play), tak aj majitelia mobilov značky Apple (iPhone), kde ale zatiaľ nová aplikácia neprešla schvaľovacím procesom.

Netreba sa naozaj ničoho báť – aplikácia nezbiera žiadne citlivé údaje o vlastníkovi smartfónu a ani ich nezdieľa. Vaše meno a aj telefónne číslo zostávajú v bezpečí. Na zaregistrovanie sa do služby treba uviesť len vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo. Viac o novej aplikácii sa dozvieš na jej oficiálnom webe.