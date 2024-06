Žarty bokom, Boris Kollár ukázal, ako reálne vyzerajú jeho vlasy päť mesiacov po zákroku. Pochválil sa novým účesom

V januári si Boris Kollár nechal v Turecku nastreliť vlasové cibuľky. Na sociálnych sieťach vtedy zverejnil aj fotografiu z kliniky. Jeho priateľka Laura vysvetlila, že vybrali kliniku, kam chodia známe celebrity a že práve ona je za celým rozhodnutím. Podľa jej slov mu nedovolila, aby cúvol.

Najnovšie sa Boris Kollár na sociálnej sieti pochválil tým, ako jeho vlasy vyzerajú päť mesiacov po samotnom zákroku. „Tak takýto je reálny výsledok po 5 mesiacoch od zákroku, klinika uvádza, že o 12 mesiacov je to najmarkantnejšie a už natrvalo ustálené. No uvidíme, ak to vypadne, o 50 rokov sa pôjdem sťažovať,“ napísal.

Ľudia zmenu ocenili

Bezprostredne po zákroku bývalý predseda parlamentu prezradil, že zákrok chcel podstúpiť už dlhšie a dostal ho na Vianoce od svojej partnerky Laury, s ktorou má syna Abnera. „Chcel som to už roky, nebol na to čas a dostal som to ako darček na Vianoce od Laury. Tak som si povedal, že prečo nie. Konečne mám po ôsmich rokoch čas aj na seba, na deti, na rodinu a na koníčky,“ povedal.

Pod fotografiami mu mnohí ľudia píšu, že jeho vlasy teraz vyzerajú naozaj dobre a že mnohých ľudí inšpiroval k tomu, aby sa na to odhodlali tiež.