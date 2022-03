Záporožská jadrová elektráreň je najväčšia v Európe. Energiou zásobuje milióny domácností, jej poškodenie môže znamenať katastrofu

Došlo k nemu následkom ostreľovania. Ráno sa síce plamene podarilo uhasiť, no nad najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe prevzali kontrolu ruskí vojaci. V prípade explózie sa v ohrození môže ocitnúť celá Európa. Prečo je práve táto jadrová elektráreň taká dôležitá?

Elektráreň je v zozname 10 najväčších na svete

Záporožská jadrová elektráreň je nielen tou najväčšou v Európe, patrí zároveň aj do zoznamu tých 10 najväčších jadrových elektrární na svete (v súčasnosti sa nachádza na 9. priečke). Nachádza sa v blízkosti ukrajinského mesta Energodar. Jej výstavba začala v roku 1979, prvých 5 reaktorov bolo do prevádzky spustených v rokoch 1984 až 1989. Šiesty reaktor ožil v roku 1995, informuje portál Energoatom. Jadrová elektráreň je pre Ukrajinu nesmierne dôležitá, elektrickou energiou zásobuje najmenej jednu pätinu krajiny.

Ako píše portál The Guardian, každý zo 6 reaktorov má výkon 950 MW, celkový výkon predstavuje až 5 700 MW. Vďaka tomu dokáže elektrinou zásobovať približne 4 milióny domácností. V súčasnosti je veľkou nevýhodou poloha elektrárne, nachádza sa totiž len približne 200 kilometrov od Donbasu a 550 kilometrov od Kyjeva, ktorý náporu ruských vojakov čelí už niekoľko dní.

Záporožská elektráreň je jednou zo štyroch ukrajinských jadrových elektrární (celkovo je ich súčasťou 15 reaktorov), ktoré sú stále v prevádzke. Práve Záporožská však produkuje najväčšie množstvo energie, približne 40 % z celkovej energie, ktorú vyprodukujú všetky štyri jadrové elektrárne, píše portál Power Technology. Od roku 1984 do decembra v roku 2021 vyprodukovala Záporožská elektráreň viac ako 1,23 bilióna kWh elektrickej energie.

V roku 2014 došlo k incidentu

Nemožno povedať, že po celý ten čas fungovala elektráreň celkom bezchybne. Napríklad, podľa portálu Reuters v nej došlo k menšej nehode aj v roku 2014. Podľa portálu The Independent ju zapríčinil skrat, kvôli ktorému musel byť jeden z reaktorov dočasne vyradený z prevádzky.

Vtedajší premiér Arsenij Petrovyč Jaceňuk okamžite obyvateľov ubezpečil, že všetko je pod kontrolou a ľuďom v žiadnom prípade nehrozí katastrofa, aká sa odohrala v jadrovej elektrárni v Černobyle. Miera radiácie bola pravidelne monitorovaná a jej hodnoty sa po celý čas držali v hraniciach normy.

Samozrejme, nezaobišlo sa to bez negatívnych dopadov. Dočasne bolo znížené množstvo energie, ktoré bola elektráreň schopná produkovať. Na niektorých miestach Ukrajiny došlo k výpadkom. Prehĺbila sa už aj tak zlá situácia týkajúca sa energetickej krízy. Koncom roka 2014 sa však opäť podarilo obnoviť plnú prevádzku elektrárne.

Nedávno prebehla modernizácia

Reaktory boli podľa portálu Power Technology stavané tak, aby v plnej prevádzke vydržali približne 30 rokov. Je teda jasné, že už v roku 2014 boli zastarané. V posledných rokoch však bola elektráreň modernizovaná a predlžovala sa životnosť jej zariadenia o 10 rokov. Nainštalované boli aj nové bezpečnostné systémy, ktorých úlohou je zabrániť katastrofe, aká sa odohrala nielen v Černobyle, ale aj vo Fukušime v roku 2011. Centrálny panel na monitorovanie hladiny žiarenia prešiel renováciou vo februári minulého roka.

Tentoraz je však následkom ostreľovania a požiaru situácia o niečo vážnejšia ako v roku 2014. Požiar vypukol počas noci zo štvrtka na piatok vo výcvikovej budove, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti elektrárne. Oheň sa rozhorel následkom ostreľovania ruskými vojakmi. Prvé správy prichádzajúce priamo od zamestnancov elektrárne hovorili o tom, že hrozí jadrová katastrofa, píše portál The Guardian. Krátko na to ukrajinský minister zahraničia správy potvrdil.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vyzýva k okamžitému ukončeniu bojov

Na miesto boli okamžite privolaní hasiči, ktorí robili všetko, čo bolo v ich silách, aby požiar čo najskôr dostali pod kontrolu. Našťastie, oheň sa podľa portálu CNN čoskoro podarilo uhasiť. Štátny inšpektorát pre jadrový dozor je so zamestnancami jadrovej elektrárne aj naďalej v kontakte napriek tomu, že elektráreň okupujú Rusi.

Zamestnanci neustále dohliadajú na to, aby nebola žiadnym spôsobom narušená bezpečnosť v elektrárni. Reaktory zatiaľ ostali nedotknuté. Podľa portálu Energoatom však bolo pri útoku zastrelených a ranených niekoľko Ukrajincov. Z pochopiteľných dôvodov správy o okupovaní elektrárne znepokojili aj svetových lídrov.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu dokonca vyzvala, aby boli boje v blízkosti elektrárne okamžite ukončené. Ak by došlo k explózii, v ohrození by sa ocitli životy miliónov ľudí. Ak by došlo k poškodeniu viacerých reaktorov v elektrárňach, následkom vážnej jadrovej katastrofy by okrem Ukrajiny čelila aj celá Európa.