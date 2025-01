Zaplatíte len 14 eur: Našli sme chodník v korunách stromov len 30 minút od našich hraníc, užijete si tu aj parádnu lyžovačku

Zima je v plnom prúde, preto vyrazte na svah. Okrem aktívne stráveného voľného času tak môžete načerpať nezabudnuteľné zážitky so svojimi blízkymi. Neďaleko našich hraníc sme našli miesto, kde si prídu na svoje malí aj veľkí, rodiny aj partie kamarátov. Okrem samotného lyžovania ponúka v zime vďaka snowparku poriadnu dávku zábavy, a keď sa sneh rozpustí, prídete si na svoje prostredníctvom miestneho cyklistického parku, ktorý tu následne ožíva. Okrem toho si celoročne môžete užiť miestnu atrakciu v podobe vyhliadkovej veže v korunách stromov, z ktorej vrcholu sa vám naskytnú nezabudnuteľné výhľady.

V článku sa dozviete aj: kde sa toto miesto nachádza;

aké bohaté atrakcie návštevníkom ponúka;

čím je vyhliadková veža v korunách stromov zaujímavá;

na aké ceny sa tu pripraviť;

s akými dojmami sme odchádzali.

Neďaleko slovenských hraníc sme našli miesto, o ktorom ste možno ani len nepočuli, no stojí za návštevu. Nesie názov Slotwiny Arena a spája lyžiarske stredisko so snowparkom a cyklistickým parkom v jednom a jeho neprehliadnuteľnou súčasťou je drevený chodník v korunách stromov, ktorého návšteva je, ako sme sa presvedčili na vlastnej koži, sama osebe zážitkom.

Nachádza sa v regióne Malopoľsko na juhu Poľska, konkrétne v mestečku Krynica-Zdrój. Z hraničného priechodu Čirč – Leluchów vám priamo do strediska cesta autom zaberie len 34 minút. Keď sa pozrieme na väčšie mestá, z Bardejova ste tu za 40 minút, z Prešova približne za 1 hodinu a 20 minút, z Popradu za 1 hodinu a 50 minút, približne rovnako vám sem trvá cesta aj z Košíc a z Bratislavy ste tu asi za päť hodín, takže ak aj pochádzate zo západného Slovenska, môžete sem vyraziť napríklad na predĺžený víkend a čas strávený na ceste sa vám vykompenzuje.

Unikátna drevená vyhliadková veža je neprehliadnuteľná

Zaparkovali sme priamo pred vstupom do areálu, pričom parkovné sa tu neplatí. Najprv sme si to namierili na drevenú vyhliadkovú vežu, ku ktorej sme sa vyviezli 6-miestnou sedačkovou lanovkou. Ak nelyžujete alebo by ste sem chceli vyraziť počas leta, nemusíte sa báť, cestu späť si nebudete musieť odšliapať, lanovkou sa môžete zviesť aj dolu. Skvelé je aj to, že samotný chodník je bezbariérový.

Veža je vysoká 49,5 metra, postavená z agátového dreva a ako uvádza web Visit Malopolska, je prvou svojho druhu, ktorá v Poľsku vznikla.

Pri ceste na vrchol budete prechádzať kilometer dlhým náučným chodníkom. Hneď na jeho začiatku sa môžete odfotografovať pri fotopointe v tvare srdca a pristaviť pri 15 inštaláciách, kde sa dozviete niečo viac o miestnej faune a flóre.

Prechádzka na vrchol veže bola príjemná a už počas nej sa nám naskytli výhľady, ktoré vyrážali dych.

Jeden nádherný výhľad sa striedal s ďalším

Najväčší šok prišiel však až v momente, keď sme sa dostali na vrchol. Naskytol sa nám výhľad na celý areál lyžiarskeho strediska, ale aj na okolitú očarujúcu prírodu poľských Beskýd.

Fascinujúci bol aj pohľad zhora, priamo na chodník korunami stromov. Počas teplejších mesiacov si cestu dolu môžete skrátiť šmýkačkou, ktorá z veže vedie. Ak na to, samozrejme, nájdete dostatok odvahy.

Za pár minút sme už boli na svahu

Keď sme si užili príjemnú prechádzku, nasadli sme na lanovku, ktorá nás zviedla späť dolu. Turistickú obuv sme vymenili za topánky na snoubord, zobrali dosky a vyrazili na svah, ktorý sme už v plnej kráse videli zhora.

Lyžiarske stredisko celkovo ponúka 9 zjazdoviek značených podľa náročnosti modrou a červenou farbou. To znamená, že sú ideálne ako pre začiatočníkov, tak pre rodiny s deťmi, ale aj pokročilejší lyžiari si tú prídu na svoje.

Ak si trúfate a máte radi adrenalín, v stredisku Slotwiny nájdete najväčší snowpark v tejto časti Poľska — hneď s niekoľkými trasami, na ktorých vás čaká viacero prekážok.

Čaj s výhľadom na svah bol príjemnou čerešničkou

Po niekoľkých jazdách sme zašli ešte na horúci čaj do miestnej reštaurácie, kde si môžete dať aj čo-to pod zub, a to priamo s výhľadom na zjazdovku. V jedálnom lístku sme našli napríklad hamburgery v prepočte od 10 eur či pizze, ktorých cena začínala na 7 eurách.

Keď sa vydáte do Poľska, odporúčame vám vyskúšať miestny „žurek“ — polievku nakyslo podávanú s vajcom. Tu si ju dáte za približne 5,80 eura. Okrem toho, že vás zasýti, v tomto zimnom období aj príjemne zahreje.

Vstup na vyhliadkovú vežu od 14 eur, skipas od 30 eur

Čo sa týka cien skipasov, máte možnosť zakúpiť si 3-hodinový v prepočte za 30 eur, 4-hodinový v cene necelých 33 eur, alebo denný do 15:00 hodiny, za ktorý zaplatíte asi 40 eur. Denný skipas, ktorého súčasťou je aj večerné lyžovanie, stredisko ponúka za približne 46 eur. Pri viacdňových skipasoch táto cena klesá.

Ak by ste chceli navštíviť len samotný chodník v korunách stromov, vyjde vás asi na 14 eur.

Miesto pre celú rodinu

Slotwiny Arénu by sme mohli nazvať miestom, kde si príde na svoje každý člen rodiny vrátane tých najmenších, no takisto partie kamarátov, ktoré si vďaka miestnym atrakciám užijú poriadnu dávku zábavy a majú o program na celý deň postarané.

Nás očarilo samotné prostredie celého areálu a bohaté možnosti, ktoré návštevníkom ponúka. Na googli svieti Slotwiny Aréne hodnotenie 4,6 hviezdičky z 5, pričom svoj názor vyjadrilo cez 10-tisíc návštevníkov, čo svedčí o ich spokojnosti. A s rovnako pozitívnymi dojmami sme odchádzali domov aj my.