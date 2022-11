Zaplatili tisíce za ubytovanie vo fanúšikovskej dedine, ktoré nedostali: Katar reaguje, fanúšikom ponúkol takéto riešenie

Majstrovstvá sveta vo futbale neprebiehajú ešte ani týždeň, no už sa na organizátorov valia sťažnosti z viacerých strán. Najväčším problémom je provizórne ubytovanie, v ktorom sa podľa slov fanúšikov nedá vydržať a katarské úrady tak museli začať konať, píše SPORT bible.

Pár dní pred začiatkom svetového šampionátu vo futbale sa objavili fotografie ubytovania pre časť fanúšikov, ktorí prídu do Kataru z rôznych kútov sveta. Išlo o provizórne kontajnery a dokonca aj stany, v ktorých mali priaznivci svojich reprezentácií tráviť voľný čas medzi zápasmi.

Na prvý pohľad to vyzeralo tak, že miesta nie sú príliš dobre pripravené a ubytovania sú veľmi jednoduché vzhľadom na to, že noc v kontajneri či stane stojí na noc približne 200 eur.

Prvý dojem však neklamal. V zariadeniach nefungovala klimatizácia, pričom ak aj fungovala, bola príliš hlasná, a teda v noci nedovolila obyvateľom príbytku spať. Problémom bola aj kalná voda či tvrdá posteľ. Navyše, dočasné stany sa dajú len málokedy poriadne zamknúť.

Prví kritici odišli už aj po 24 hodinách aj napriek tomu, že si dopredu zaplatili približne 3 000 eur. Toto je prípad Djamala, ktorý cestoval z Paríža. „Prišiel som, ale odchádzam už po 24 hodinách. Neexistuje tu hygiena, zubná pasta, šampón,“ cituje ho SPORT bible.

Za ostatných pár dní sa tak začali internetom šíriť fotografie a spovede ubytovaných, ktorí zdieľali svoje zhrozenie z katarských ubytovacích služieb. Aj keď to môže znieť akokoľvek netaktne, tí, ktorým bolo toto nepriaznivé ubytovanie dopriate, mali v podstate šťastie.

Just wanted to update @GCOQatar that the fan village in the free zone has people waiting for more than 6 hours to get a room they have paid for. @FIFAWorldCup @qatar help? pic.twitter.com/4RL7qVejlE

— Bilal Jaleel (@bilaljaleel_) November 22, 2022