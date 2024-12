Zapíšte si tieto dátumy: V tieto dni si môžete naposledy darčeky objednať kuriérom, ak chcete, aby vám prišli do Vianoc

Vianoce sa blížia a s nimi aj každoročné nakupovanie darčekov pre blízkych. Ak máte už vybrané, netreba ďalej čakať. Kuriéri oznámili dátumy, dokedy vám vaše zásielky doručia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kuriérske spoločnosti už skoršie upozorňovali na blížiaci sa nával objednávok a apelovali na ľudí, aby si nakupovanie online nenechávali na poslednú chvíľu.

Zároveň informovali, že na sezónu sú dostatočne pripravení, aby všetky zásielky boli doručené včas.

Odporúčajú objednávať v predstihu

Spoločnosť DPD radí nenechávať si objednávanie darčekov na poslednú chvíľu a skontrolovať, či je daný tovar na sklade a môže byť odoslaný obchodom bez meškania.

Taktiež uviedla, že dopyt zákazníkov začal rásť už začiatkom novembra. Na väčšie množstvo objednávok sa však pripravili.

„Zásielky budeme doručovať až do 23. decembra, posledného pracovného dňa pred Vianocami. Každý balík, ktorý bude odovzdaný do našej siete najneskôr 18. decembra, doručíme do Štedrého dňa,“ informoval generálny riaditeľ DPD Peter Pavuk.

Spoločnosť Slovak Parcel Service upozornila, že pre doručenie objednávok do Vianoc, je posledný termín na podanie 18. december. „Zásielky doručujeme, samozrejme, aj po tomto termíne, ale miera ich úspešného doručenia môže byť ovplyvnená aj zhoršenými poveternostnými podmienkami a nárastom množstva doručovaných zásielok v posledných dňoch pred sviatkami,“ dodala kuriérska spoločnosť.

GLS Slovakia ako posledný termín na odovzdanie balíkov na prepravu určila 19. december s garanciou doručenia do 24. decembra.

Packeta taktiež vyzýva na skoršie objednávanie zásielok. Tie bude zákazníkom doručovať do 23. decembra, a to do Z-Boxov, výdajných miest a aj na adresu. Posledný deň na prijatie zásielky do depa je 19. december. Ak chcú zákazníci využiť službu doručenia kuriérom priamo na adresu, je potrebné, aby balík dorazil do depa najneskôr 18. decembra.

V prípade nakupovania zo zahraničných e-shopov spoločnosti odporúčajú objednávať vo väčšom predstihu.

Aj pošta je na Vianoce pripravená

Slovenská pošta je podľa slov ministra dopravy SR Jozefa Ráža na zvýšené množstvo objednávok pripravená. Oznámil to počas návštevy hlavného spracovateľského strediska v Žiline. Na prípravu im pomohli nielen personálne posily, ale aj stovky nových balíkoboxov, ktoré od minulých Vianoc pribudli.

Ráž tiež uviedol, že pre včasné doručenie sa odporúča odoslanie balíka najneskôr do 19. decembra, hoci sám odporúča stihnúť skorší termín.