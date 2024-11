Zákazníci najväčšieho slovenského operátora dostali prístup k novej videoslužbe úplne zadarmo. Ponúka parádny obsah

Slovenský a český trh sú pre spoločnosť BBC Studios, zdá sa, veľmi atraktívne. Po tom, ako v priebehu tohto roka spustila svoju novú stanicu BBC First, sa v ponuke Magio TV a Magenta TV (v Českej republike) objavila nová videotéka s názvom BBC Player.

„Rast BBC Player v strednej a východnej Európe je dôkazom kvality a príťažlivosti obsahu BBC Studios. Sme radi, že môžeme posilniť naše partnerstvo s T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a doplniť naše lineárne kanály o multižánrovú službu VOD,“ cituje slová generálneho riaditeľa BBC Studios pre región strednej a východnej Európy a Blízkeho východu Bartosza Witaka portál SatelitnáTV.sk.

To najlepšie z BBC

Nová VOD služba BBC Player ponúkne divákom kvalitný obsah pozostávajúci z oceňovaných britských drám, dokumentárnych filmov, ale aj lifestylové programy či programy pre deti. Všetko, samozrejme, z katalógu BBC Studios.

To ale nie je všetko. BBC Player ponúkne aj možnosť streamovania vybraných seriálov z kanálov BBC Earth a BBC First, ktoré slovenskí diváci už poznajú a nielen tí z Telekomu. Nová VOD služba bude dostupná ale práve len pre zákazníkov Telekomu. Až do konca februára 2025 bude pre všetkých zadarmo. Od 1. marca 2025 bude štandardnou súčasťou Magio TV cez internet a dostanú sa k nej všetci klienti od balíčka L. Všetci klienti slovenského Telekomu sa k BBC Player dostanú veľmi jednoducho – nachádza sa v hlavnej ponuke aplikácie Magio TV.

V českom jazyku

Obsah na BBC Player bude v českom jazyku, nie všetky diela však budú dabované, pri niektorých filmoch a seriáloch si budete musieť vystačiť s českými titulkami. Kompletne dabovaný v češtine bude výhradne detský obsah, no s možnosťou zapnutia v pôvodnom znení s titulkami.

Aktuálne nájdete vo videotéke seriály ako Luther, The Office, Ghosts, Top Gear, Hope Street a veľa ďalšieho obsahu.