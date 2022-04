Zajtra Zem tesne minie nebezpečný asteroid. Tento rok je to jeden z najväčších, aké sa ocitnú v našej blízkosti

Už zajtra okolo Zeme preletí gigantický potenciálne nebezpečný asteroid. Na obežnú dráhu našej planéty vletí v rýchlosti 37 400 kilometrov za hodinu. Podľa NASA však nateraz nehrozí, že by došlo k nárazu.

Asteroid preletí v tesnej blízkosti Zeme

Asteroid, ktorý dostal pomenovanie 418135 (2008 AG33), meria v priemere 350 až 780 metrov. Ako informuje NASA, na obežnú dráhu Zeme priletí rýchlosťou 37 400 kilometrov za hodinu. Našťastie, podľa odborníkov sa síce asteroid ocitne v tesnej blízkosti Zeme, avšak nehrozí, že by došlo k zrážke.

Ako píše portál Live Science, v najbližšom bode bude asteroid od Zeme vzdialený 3,2 milióna kilometrov. To je približne osemnásobok priemernej vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. Aj keď sa môže zdať, že je to poriadna diaľka, podľa vesmírnych meradiel je to takpovediac na dohodenie kameňom.

Každý jeden objekt, ktorý sa ocitne k Zemi bližšie ako 193 miliónov kilometrov, NASA vyhodnocuje ako objekt blízky k Zemi. Za potenciálne nebezpečný objekt sa považuje každý, ktorý sa ocitne vo vzdialenosti 7,5 milióna kilometrov od Zeme a pohybuje sa rýchlo. Akonáhle astronómovia na taký objekt natrafia, pozorne ho monitorujú. Pátrajú po akejkoľvek odchýlke od trajektórie, ktorá by mohla znamenať, že dôjde ku kolízii so Zemou.

NASA už pracuje na spôsobe, ako asteroidy odkloniť z pôvodnej trajektórie

Asteroid 418135 (2008 AG33) sa prvýkrát podarilo spozorovať 12. januára v roku 2008. Naposledy okolo Zeme preletel 1. marca v roku 2015. Okolo našej planéty prejde podľa doterajších výpočtov približne každých 7 rokov. Okrem zajtrajška by sa k nám teda opäť mal priblížiť 25. mája v roku 2029.

Aj keď ide o jeden z najväčších asteroidov, v nasledujúcich týždňoch sa podľa odborníkov môžu k Zemi priblížiť ešte väčšie. Tým najväčším by mal byť asteroid s pomenovaním 467460 (2006 JF42), ktorý meria v priemere 380 až 860 metrov. Okolo Zeme preletí 9. mája tohto roku, a to rýchlosťou 40 700 kilometrov za hodinu.

Ak by sa niekedy v budúcnosti v našej blízkosti vyskytol asteroid, ktorý by mieril priamo na Zem, odborníci zo všetkých kútov sveta už pracujú na možnostiach, ako ho zastaviť. V novembri minulého roka NASA vyslala do vesmíru prvú raketu, pomocou ktorej chcú otestovať možnosť odkloniť asteroid z pôvodnej trajektórie. Na podobnom projekte v súčasnosti pracuje aj Čína.