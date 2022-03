Zajatí Rusi mali tlačovú konferenciu v Kyjeve. „Neverili sme, že zaútočíme na Ukrajinu,“ uviedli

Mysleli si, že idú iba na cvičenie. Napokon však skončili na Ukrajine a boli zajatí pri postupe na Kyjev. Mali v podstate šťastie. Nepadli v boji.

Vystúpili pred kamerami

Traja ruskí policajti boli zajatí počas bojov, keď sa ruská armáda snažila dostať do Kyjeva. Podplukovník Dmitrij Astachov, inšpektor z oddelenia špeciálnych síl Jevgenij Spiridonov a seržant Jevgenij Plotnikov následne vystúpili na tlačovej konferencii, uvádza Denník N, ktorý sa odvoláva na ČTK a agentúru unian.

Mali udržiavať poriadok

„Až do konca sme neverili, že skutočne vstúpime na územie Ukrajiny,“ povedal Astachov. Následne Spiridonov povedal, že išli do Bieloruska na cvičenie, avšak 24. februára prišiel rozkaz, že majú vtrhnúť do Ukrajiny.

Ďalej povedali, že príkaz bo vydaný samotným Putinom. Traja muži mali poskytovať podporu ruskej armáde a pomáhať im pri ovládnutí Kyjeva. Po dobytí hlavného mesta mali udržiavať poriadok a potláčať protiprávne konania zo strany Ukrajincov.