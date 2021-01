Zahrajte sa na Matoviča. Máte pocit, že by ste pandémiu zvládli lepšie? Vyskúšať si to môžete na vlastnej koži

Každý sleduje, ako sa popasujú s narastajúcim počtom chorých, aké zavedú opatrenia a ako ich odprezentujú verejnosti. Aj pandémia zapríčinila, že premiér Igor Matovič patrí v súčasnosti medzi tých najviac kritizovaných ľudí na Slovensku. Vďaka tejto hre si však môžete vyskúšať, aké je to byť v koži premiéra.

Zahrajte sa na Igora Matoviča

Na hlavu slovenského premiéra sa valí jedna vlna kritiky za druhou. Mnoho občanov, aj z radov jeho kolegov, je nespokojných s tým, ako zvláda pandémiu koronavírusu. Ľudia mu vyčítajú, že zavedené opatrenia sú nezmyselné a chorí ľudia napriek nim pribúdajú každým dňom. Iným sa zas nepáči spôsob, ako sa Igor Matovič prezentuje na verejnosti a prostredníctvom sociálnych sietí. Vďaka Korona hre si však na moment môžete vyskúšať, aké je to byť v jeho koži.

Áno, premiér robí nepopulárne rozhodnutia a mnohí mu navrhovali, aby sa funkcie “patróna” koronavírusu na Slovensku vzdal, no zatiaľ sa tak nedeje a ani on sám nemá pocit, že by ho mal v blízkom čase niekto nahradiť.

Korona hra bola pôvodne tímom programátorov, grafikov a dizajnérov vytvorená pre českých obyvateľov. Pri hre teda myslite na to, že susedná krajina má viac obyvateľov, ako má Slovensko (približne 10 miliónov). Keď sa prekliknete na koronahra.cz, uvíta vás informácia o tom, že hra je vytvorená tak, aby si bežný obyvateľ mohol vyskúšať, aké to je robiť dôležité rozhodnutia týkajúce sa pandémie.

Na sociálnych sieťach sa totiž zdá, že každý vie, čo treba v danej situácii robiť. Hra však varuje, že to nie je také ľahké, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Postup pandémie nie je možné predvídať v realite a ani v hre. Hráč musí zvažovať množstvo faktorov a aj tie môžu ovplyvniť náhody a nečakané udalosti. Aj odborníci sa preto musia spoliehať na štatistiky a pravdepodobnosť.

Znížte počet chorých, dajte však pozor aj na ekonomickú situáciu

Pred začiatkom hry si môžete naštudovať epidemiologický model, ktorý bol pri tvorbe hry použitý. Vašou úlohou je následne obyvateľov zachrániť a pandémiu zvládnuť čo najlepšie. Hra končí vtedy, keď dosiahnete istý počet imúnnych obyvateľov alebo vtedy, keď bude obyvateľstvo veľmi nespokojné. Môžu vás zvrhnúť a vaša „vláda“ tak končí.

Vašou úlohou je postarať sa o to, aby počet nakazených klesal. Situácia je vyobrazená za pomoci prehľadných grafov. Myslite však na to, že zavedené opatrenia sa na výslednom počet nakazených obyvateľov neodrazia okamžite. Sledujete kapacity nemocníc, spoločenskú stabilitu, ale aj dodržiavanie nariadených opatrení, ako je napríklad zákaz vychádzania.

Hra vás postupne upozorňuje na to, ako sa situácia vyvíja a čo sa stane, ak napríklad čo najskôr neotvoríte školy. Krajina sa môže zadlžiť, ak však nebudete opatrní, počet chorých opäť prudko stúpne. Prajeme veľa šťastia!