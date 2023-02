Záhadný objekt zostrelený pri Aljaške vraj nemal žiadnu posádku. Monitorovali ho 24 hodín

Americké ozbrojené sily zostrelili vo vzdušnom priestore USA pri pobreží Aljašky neznámy objekt letiaci vo veľkej výške. Oznámil to v piatok Biely dom, informuje TASR na základe správy agentúry AP.

Objekt podľa stanice NBC News letel vo výške 12 kilometrov a americké orgány ho „dôvodne považovali za hrozbu pre civilné letectvo“, uviedol hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Earlier today, the US shot down an unidentified object over Alaska that was flying at ~40,000 feet (well within the range of commercial flights).

A US Air Force HC-130J is now flying off the Alaskan coast, flying as low as 725 feet at times. https://t.co/AbHcysFugz pic.twitter.com/AxJ9FzRWo8

— Flightradar24 (@flightradar24) February 10, 2023