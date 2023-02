USA zostrelili pri Aljaške neznámy objekt letiaci vo veľkej výške. Nikto zatiaľ netuší, čo to je

Americké ozbrojené sily zostrelili vo vzdušnom priestore USA pri pobreží Aljašky neznámy objekt letiaci vo veľkej výške. Oznámil to v piatok Biely dom, informuje TASR na základe správy agentúry AP.

O objekte už informuje aj CNN. Hovorca Bieleho domu John Kirby uviedol, že záhadný objekt mal veľkosť približne ako menšie auto, jeho pôvod je neznámy a zachytený bol nad minimálne obývanou oblasťou.

BREAKING: U.S. Military Shoots Down ‚Object‘ Flying Near Alaska at 40,000 feet

„It was roughly the size of a small car [with] no significant payload“ pic.twitter.com/oinjKD7IJ3

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) February 10, 2023