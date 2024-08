Záhadné čiary nie sú na zadných oknách áut len tak: Majú dôležitý význam, o ktorom mnohí netušia

Pamätáte si ešte na rozlúsknutie „záhady“ o tom, na čo slúžia čierne bodky na oknách áut? Teraz sa ale pozrieme na ďalší detail, ktorý sa objavuje konkrétne na zadných sklách niektorých áut. Tak schválne, aj na tom vašom sa nachádzajú čiary? A ak áno, viete, na čo slúžia?

Ak ste doteraz žili v tom, že sú tam len tak, prípadne ide len o nejakú „designovú“ novinku, teraz vám túto predstavu rozbijeme. Ako vysvetľuje IFL Science, ich funkciu môžete spozorovať v chladnejších mesiacoch roka.

V zime im poďakujete

Nie sú to totiž len nejaké čiary namaľované na okne, ale v skutočnosti ide o tenké drôtiky z kovu a živice. Keď nimi prejde elektrický prúd, má to za následok vznik tepla, opisuje vedecký portál.

A teraz vám je už asi úplne jasné, aká je ich funkcia. Môžu byť vaším dobrým pomocníkom pri boji s námrazou či hmlou v zime, s nepriateľmi, ktorých mnohí šoféri priam nenávidia.

Tieto tenké drôtiky môžu byť buď na okne prilepené, alebo umiestnené priamo medzi vrstvy skla, nie sú teda na okne namaľované a ak by ste sa ich náhodou chceli zbaviť, pretože vám prekážajú vo výhľade, nerobte to. Nie je to najlepší nápad.

Takže ak budete o niekoľko týždňov sedieť ráno v aute so zapnutým kúrením a čakať, kým sa vaše vozidlo trocha zohreje, pozrite sa jedným očkom na zadné sklo a všimnite si, či tieto „čiary“ pracujú tak, ako by mali.

No a čo tie bodky?

A ak vám stále vŕtajú v hlave spomínané čierne bodky z úvodu, nebojte, nenecháme vás bez vysvetlenia. Ako sme už informovali, tieto bodky sú z keramiky a sú na okne doslova zapečené. Lem okolo auta sa nazýva fritový pás a má viacero funkcií

V prvom rade má fritový pás okolo okna zásadnú funkciu z hľadiska uchytenia. Zdrsnená plocha poskytuje lepší a priľnavejší povrch, čo je veľmi dôležité pri lepení okna na rám. Vďaka tomu bude lepidlo dlhšie a lepšie držať, a práve vďaka dobrej priľnavosti lepidla je tiež vozidlo izolované od prípadnej vlhkosti.

Vonkajšia strana fritového pásu tiež poskytuje ochranu pred UV žiarením. Chráni tak lepidlo, ktoré by bolo v dôsledku neustáleho vystavovania slnečného žiarenia oslabované.

Fritový pás má aj funkciu z hľadiska estetiky. Keďže sa nachádza po krajoch či v rohoch, tak zakrýva isté nedokonalosti, napríklad pri výrobe alebo pri lepení okna.