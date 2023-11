Na čo slúžia záhadné čierne bodky na oknách áut? Majú dôležitý význam, o ktorom mnohí netušia

Ak sa zahľadíte na okná na autách, pravdepodobne ich zbadáte. Malé drobné čierne bodky po okraji čierneho pásu okolo okien sú veľmi bežné a nájdete ich na väčšine áut. Mnohí ľudia ale netušia, aký majú význam.

V prípade, že by ste sa ich snažili zoškrabať, pôjde to veľmi ťažko. Je to preto, že tieto bodky sú z keramiky a sú na okne doslova zapečené. Lem okolo auta sa nazýva fritový pás a má viacero funkcií, ako píše portál IFL Science.

Uchytenie a ochrana pred slnkom

V prvom rade má fritový pás okolo okna zásadnú funkciu z hľadiska uchytenia. Zdrsnená plocha poskytuje lepší a priľnavejší povrch, čo je veľmi dôležité pri lepení okna na rám. Vďaka tomu bude lepidlo dlhšie a lepšie držať, a práve vďaka dobrej priľnavosti lepidla je tiež vozidlo izolované od prípadnej vlhkosti.

Vonkajšia strana fritového pásu tiež poskytuje ochranu pred UV žiarením. Chráni tak lepidlo, ktoré by bolo kvôli neustálemu vystavovaniu slnečnému žiareniu oslabované.

Fritový pás môžeme nájsť napríklad aj okolo stredového spätného zrkadla, kde má rovnakú funkciu, no dokáže pôsobiť tiež ako clona pred priamym slnkom, napríklad počas slnečného dňa.

Vyzerá pekne

Fritový pás má aj funkciu z hľadiska estetiky. Keďže sa nachádza po krajoch či v rohoch, tak zakrýva isté nedokonalosti, napríklad pri výrobe alebo pri lepení okna. A keďže okná a rôzne časti karosérie sú prirodzene zakrivené, nevyzeralo by to pekne, a tiež aj pohľad cez kraje okna by mohol spôsobovať zakrivenie. Vďaka fritovému pásu tieto nedokonalosti miznú a bodky spôsobujú príjemný a jemnejší prechod medzi okrajom rámu a samotným oknom.