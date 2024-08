Žena opísala, že jej nádor len tak zmizol, odchytili ma za 3 minúty: Boli sme na akcii kontroverzného spoločenstva Milosť

S kresťanským spoločenstvom Milosť sa v médiách spája prívlastok „sekta“. Takýchto článkov nájdete na internete viacero, stačí si ich vygoogliť, no jeho členovia to rázne odmietajú. Pravdou je, že sa snažilo stať registrovanou cirkvou na Slovensku, no neúspešne. Veľká pozornosť sa mu dostala minulý rok po šokujúcom vyhlásení herečky Márie Bartalos. Pred niekoľkými dňami spoločenstvo usporiadalo svoj festival v srdci Slovenska a okrem množstva ďalších návštevníkov sme sa naň vybrali aj my.

Autorka článku je veriaca.

Kroky mnohých okoloidúcich mohli viesť v Banskej Bystrici v piatok poobede cez mestský park. Tak ako počas iných všedných dní, kedy tam chodia napríklad rodičia s malými deťmi na prechádzky, alebo si to tadiaľ merajú ľudia domov z práce. Koncom minulého týždňa ich sem mohla pritiahnuť aj zvedavosť. Už z diaľky sa ozývala hudba a farebná výzdoba v podobe pestrých balónov či rozvešaných stužiek bola lákadlom pre oči. Takto som do parku, na festival, ktorý sa tu konal, zavítala aj ja, vstup sa neplatil, a teda nebolo potrebné dopredu si zaobstarať lístky. Stačilo len ísť okolo.

Hneď pri vstupe sa zhromažďovali ľudia pri spote s pukancami a cukrovou vatou. Rozdávali sa totiž zadarmo (alebo za dobrovoľný príspevok), čo nebolo lákadlom iba pre deti, ale aj pre ich rodičov. Oproti bola rozložená nafukovacia šmýkačka a množstvo stanovíšť, kde sa najmenší mohli doplna realizovať, napríklad maľovaním či výrobou náramkov. Vládla tu príjemná atmosféra, deti pobehovali všade navôkol a v parku sa nachádzalo množstvo mladých vysmiatych ľudí.

Hľadáš správnu cestu?

Pri ďalšom stánku ma po chvíli pristavili a spýtali sa, či viem, o aké podujatie ide, alebo som tu len náhodou. Do rúk sa mi dostala brožúrka s programom multižánrového festivalu One Way Fest, ktoré organizovalo kresťanské spoločenstvo Milosť.

Leták bol rovnako farebný ako výzdoba v parku a veľkým písmom v ňom stála otázka „hľadáš správnu cestu?“. „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa,“ znelo pod ňou, avšak v angličtine. Ide o verš z Písma svätého, konkrétne pochádza z evanjelia podľa Jána zo 14. kapitoly, a veriaci tieto slová veľmi dobre poznajú.

Chcelo sa stať registrovanou cirkvou, neúspešne

O spoločenstve Milosť mnoho Slovákov nepočulo — až do minulého roka, kedy známa herečka Mária Bartalos vyhlásila, že „láska dvoch žien či dvoch mužov určite „nie je od Boha““, citoval portál Aktuality.

Chcelo sa stať registrovanou cirkvou, no neúspešne a jedným z dôvodov mala byť napríklad neznášanlivosť k iným náboženstvám. Denník N, s odvolaním sa na TASR, minulý rok informoval, že k odmietnutiu registrácie tejto náboženskej organizácie prispelo aj, že „jej činnosť je v rozpore so zásadami ľudskosti“.

Odchytili si ma po pár minútach

