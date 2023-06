Zabila vyše 100 detí, dostala len 4-ročný trest. Desivá vrahyňa z Japonska verila, že smrť je pre ne vykúpením

Nejeden odborník túži pochopiť zmýšľanie sériového vraha. Čo ho núti zabíjať? Ako je možné, že ho nepripravia o rozum výčitky svedomia? Miyuki Ishikawa zrejme žiadne nemala. Verila totiž, že koná v záujme detí a smrť je pre ne vyslobodením.

V článku sa dozviete aj: kto bola Miyuki Ishikawa;

prečo začala zabíjať novorodencov;

ako to, že jej to tak dlho prechádzalo;

prečo dostala taký smiešny trest a prečo ju verejnosť podporovala.

Na svet privádzala nové životy, bola babicou

Ako informuje web All That Is Interesting, Miyuki Ishikawa vykonávala po druhej svetovej vojne v Japonsku povolanie, v ktorom by ste sériového vraha detí zrejme nečakali. Bola totiž pôrodnou asistentkou — babicou. Privádzala na svet životy, ľudia ju obdivovali a mysleli si o nej, že je láskavá a vznešená. Avšak životy, ktoré na svet priviedla, z neho vzápätí aj zniesla.

Vzhľadom na to, že Miyuki úspešne ukončila vzdelanie na tokijskej univerzite, historici sa nazdávajú, že pochádzala z bohatej rodiny. Po vysokej škole sa zamestnala ako pôrodná asistentka v pôrodnici Kotobuki. Na želanie svojej rodiny sa vydala za Takeshiho Ishikawu, no nikdy s ním žiadne deti nemala. Schopnosti Miyuki boli excelentné a mamičky na ňu nedali dopustiť. Darilo sa jej tak dobre, že sa dokonca prepracovala na čelo pôrodnice a stala sa jej riaditeľkou.

Nikto ale netušil, že za maskou úspešnej ženy, ktorá rodičkám pomáhala, sa ukrýva démon. Po tom, ako sa preživší muži vrátili domov z vojny, zavládol masívny baby boom. Zároveň však ľudí trápila chudoba a vysoká nezamestnanosť a neraz museli stáť hodiny v rade len kvôli tomu, aby dostali misku teplej polievky s rezancami, píše portál Grunge.

Ženy, ktoré prišli na Ishikawino oddelenie porodiť, neraz nemali inú možnosť, len svoje deti v pôrodnici opustiť. Mnohí rodičia si dieťa chceli nechať, no boli veľmi chudobní a hrozilo, že ho nebudú mať z čoho živiť. Pomôcť im nedokázala ani Miyuki, aj samotná pôrodnica totiž mala obrovské finančné problémy a vláda príliš nepomáhala.

Nechávala ich zomrieť od hladu

Miyuki preto prišla s riešením, ktoré neskôr šokovalo celý národ. Novorodencov jednoducho nechávala zomrieť od hladu. Po ich narodení sa o deti celkom prestala starať, jednoducho čakala, kým v ukrutných mukách zomrú. Tiel sa následne zbavila spolu s manželom, ktorý bol jej komplicom. Problém nastal, keď ich už bolo toľko, že ich viac nemali kam ukrývať.

Podľa webu Murderpedia je presný počet obetí neznámy, isté však je, že v „starostlivosti“ Miyuki zomrelo viac ako 103 novorodencov (podľa niektorých zdrojov je možné, že sa počet obetí šplhá až k 170). V istom bode sa dokonca rodičov pokúsila presvedčiť, aby jej zaplatili za to, že ich zbaví problému, teda novorodenca, ktorý by zaťažil ich rodinný rozpočet.

Mnohí boli skutočne ochotní zaplatiť a našli sa aj ľudia, ktorí ju sami vyhľadali a požiadali ju, aby s nechceným dieťaťom niečo urobila. Miyuki ich totiž presvedčila, že zbaviť sa novorodenca ich vyjde omnoho lacnejšie, ako starať sa o neho nasledujúcich 20 rokov. Manželom Ishikawovcom vypomáhal aj lekár Shiro Nakayama, ktorý vystavoval falošné úmrtné listy.

Podobných prípadov sa vyskytlo predtým už niekoľko, neraz bolo zavraždených niekoľko desiatok detí v sirotincoch. Japonská vláda si problém uvedomovala, no z nejakého dôvodu s tým nič nerobila. Navyše, novorodenci v Japonsku nemali príliš veľa práv. Prípady zabitia dieťaťa rodičom sa podľa japonského trestného zákonníka až do roku 1907 zvyčajne považovali za ublíženie na zdraví s následkom smrti.