Zabila manžela, lebo ju týral: Ľudia po pozretí seriálu na Netflixe chcú, aby bola kulturistka McNeil zbavená viny

Vo februári v roku 1995 Sally McNeil zastrelila svojho manžela Roya. Skončila za mrežami a Netlfix sa jej príbeh rozhodol zdokumentovať v sérii Killer Sally. Po jej zhliadnutí diváci žiadajú, aby bolo Sallyno meno očistené.

Článok pokračuje pod videom ↓

Obaja brali steroidy

Sally a Ray neboli typická dvojica. Ako informuje web All That Is Interesting, obaja kedysi patrili k námorníctvu a obaja našli záľubu v kulturistike. Roy v roku 1991 dokonca získal titul Mr. California. Niekoľko súťaží vyhrala aj Sally. Manželmi boli 7 rokov, no ich vzťah ani náhodou nebol idylický. Často sa hádali, pričom hádky neraz končili fyzickou agresivitou. Podľa niktorých za to mohol fakt, že Ray užíval steroidy a nedokázal udržať svoj hnev pod kontrolou.

Na Valentína v roku 1995 sa však dvojica pohádala naposledy. Sally vzala do ruky zbraň a strelila Raya do brucha. Keď ležal na zemi, vystrelila druhýkrát, mierila na hlavu. O dve hodiny neskôr bol Ray mŕtvy. Sally tvrdila, že ju Ray týral. Ľudia (aj v kulturistickej komunite) ale tvrdili, že bola príliš silná na to, aby jej Ray mohol fyzicky ubližovať.

Súd ale napokon rozhodol, že svojho manžela chladnokrvne zavraždila a odsúdil ju na 19 rokov až doživotie za mrežami. Príbeh Sally si môžete pozrieť na Netflixe v sérii s názvom Killer Sally. V dokumente sa dozvedáme, že Sally už predtým bola vydatá a z predchádzajúceho manželstva mala dve deti.

Keď už viac nemohla ostať v námorníctve, zarábala peniaze napríklad tak, že mužov vyzývala na súboje. V amatérskych zápasoch vystupovala pod prezývkou Killer Sally alebo Killer McNeil. Aj vďaka zárobkom zo zápasov sa aj Ray mohol naplno venovať kulturistike, obaja však prepadli steroidom.

Vraj bola agresívna, niekoľkokrát zaútočila na policajtov

Ray ale neuveriteľne žiarlil a bál sa, že ho Sally opustí. Často bol nahnevaný a Sally neskôr tvrdila, že si zlosť vybíjal práve na nej. V neskorších rozhovoroch hovorila, že ho mala opustiť už po 3 dňoch manželstva. Ray ju raz zbil dokonca aj za to, že pred ním mala už dvoch partnerov a niekto poznamenal, že Sally je tým pádom už „použitý tovar“. Zbitá a posiata modrinami údajne skončila niekoľkokrát.

Raz ju mal hodiť cez miestnosť, následkom čoho si zlomila palec na nohe. Aj keď žiarlil, samotný Ray mal niekoľko aférok, a to nielen so ženami, ale aj s mužmi. Jeden z Rayových priateľov s nimi dokonca istý čas žil. Sally Raya žiadala, aby ho vysťahoval, správal sa totiž kruto k jej deťom.

Sally tvrdí, že práve kvôli tomuto Rayov priateľ na súde svedčil proti nej. Vykreslil ju ako agresívnu ženu, ktorá mala dostatok síl na to, aby sa pred manželom ubránila. V osudný deň sa na ňu ale mal Ray vrhnúť a pokúsil sa ju zaškrtiť. Sally ho zastrelila v sebaobrane. Raya vraj nahnevalo to, že sa chystala von a dávala si na tvár make-up. Nechcel, aby v bare stretla niekoho iného a opustila ho.

Po 20 rokoch chce očistiť svoje meno

Toxikologický rozbor neskôr ukázal, že v čase smrti mal Ray v tele 5 rôznych typov steroidov. Sally mala taktiež v tele steroid, aj keď tvrdila, že ho prestala užívať. Aj Sallyn bývalý manžel Anthony Lowden potvrdil, že odkedy sa Sally začala venovať kulturistike, stala sa z nej agresívna násilnícka žena.

V roku 1990 bola dokonca zatknutá za to, že na Anthonyho vytiahla zbraň a rozbila mu okná na aute kovovou tyčou. O niečo neskôr hodila z balkóna na Rayovo auto ťažké závažie. Zaútočila aj na policajta, ktorý bol privolaný, aby skontroloval jej deti. V roku 1993 zaútočila na policajtov opäť. Zavolal ich vyhadzovač po tom, čo ju niekoľkokrát upozornil, aby zliezla zo stola, na ktorom v bare tancovala.

Zvláštne je, že po tom, čo zastrelila Raya, Sally sama privolala políciu. Tvrdí, že nechcela ujsť pred spravodlivosťou, no spravodlivého súdneho procesu sa nedočkala, nikto nechcel počuť, ako sa incident odohral v skutočnosti. Sally bola napokon prehlásená za vinnú a súd jej vymeral 19 rokov až doživotie za mrežami.

Po 20 rokoch bola napokon Sally podmienečne prepustená a dúfa, že bude môcť vyrozprávať vlastnú verziu príbehu.