Dúfajú, že otvoria: Lyžiarske strediská sa zodpovedne pripravujú, prezradili nám, ako by mohla vyzerať zimná sezóna

Lyžiarska sezóna je na spadnutie. Pre TA3 sa premiér Igor Matovič vyjadril, že o otvorení lyžiarskych stredísk môžeme iba snívať. Pravdepodobne nás čakajú ďalšie kolá plošného testovania, tak je situácia stále otázna. Ak by sa tak však stalo, malo by to vážne dôsledky pre množstvo ľudí, aj samotné strediská. Opýtali sme sa obľúbených lyžiarskych stredísk, ako vnímajú túto situáciu a či a ako sa pripravujú na otvorenie zimnej sezóny. Ich zodpovedným prístupom zostanete pozitívne prekvapení.

Situácia ohľadom otvorenia lyžiarskych stredísk na Slovensku, ani v ďalších európskych krajinách stále nie je úplne jasná. Ako dnes informovala TASR, taliansky premiér Giuseppe Conte sa rozlúčil z tohtoročnou lyžovačkou počas Vianoc v Taliansku.

Napriek tomu strediská aj na Slovensku veria, že pri zabezpečení prísnych opatrení sa im napokon podarí otvoriť. Sú ochotné pristúpiť aj na nápad so zriadením testovacích miest s rýchlymi antigénovými testami a pripravili množstvo noviniek, nie iba v rámci predaja skipasov a garancií spojených s koronavírusom, ale počítajú aj s dôsledným dodržiavaním rozumných opatrení, aby bola aj táto zimná sezóna zážitkom pre všetkých, ktorí sa ich rozhodnú navštíviť a bez obavy z možnej nákazy.

Bachledka Ski and Sun

Bachledova dolina v Belianskych Tatrách sa na zimnú sezónu podľa Kristíny Jakubovej z marketingového oddelenia pripravuje štandardne a v plnom nasadení. “Po minulé sezóny sme vždy prišli s nejakou veľkou novinkou, tento rok nevynímajúc. Najväčšou novinkou, ktorá bude v prevádzke práve od nadchádzajúcej zimnej sezóny bude okolie nástupnej stanice na 10-miestnu lanovku Gondola Bachledka, kde dokončujeme pešiu zónu.”

“Táto niekoľko miliónová investícia poskytne kompletné zázemie strediska cestovného ruchu: Infocentrum, ambulanciu záchrannej služby, obchody, cukráreň, požičovňu a servis športového vybavenia, ubytovaciu kapacitu, sociálne zázemie pre návštevníkov, ale aj zamestnancov. Touto investíciou sa snažíme vytvoriť základ pomyselnej vstupnej brány do strediska BACHLEDKA SKI & SUN,” Kristína Jakubová opisuje novinky, na ktoré sa môžu ich návštevníci tešiť.

Pripravujú sa však aj na nutné opatrenia, ktorých dodržiavanie by bolo v stredisku samozrejmosťou. “Podľa aktuálneho vývoja situácie aj napriek plnému nasadeniu a nie malým investíciám do už dávno začatých príprav na lyžiarsku sezónu, pripúšťame aj možnosť, že prevádzka bude odlišná a ťažko povedať, či stredisko bude v plnej prevádzke. Určite však budeme dbať na zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov (obsluhy), zákazníkov / hostí a osôb nachádzajúcich sa v našom stredisku; minimalizovanie rizika nákazy zamestnancov / obsluhy a zákazníkov / hostí; ohraničenie situácií, ktoré môžu viesť k prenosu vírusu Covid –19.”

“Protiepidemické opatrenia budú samozrejme priebežne prispôsobované vývoju pandémie. V rámci konkrétnych krokov môžeme spomenúť napríklad: zabezpečenie rozostupov medzi návštevníkmi, zabezpečenie dezinfekčných a ochranných prostriedkov pre zamestnancov a pre zákazníkov (minimálne 1 dezinfekcia do každého obchodu, požičovne, reštaurácie atď.); kontrolovanie každodenného upratovania s osobitným dôrazom na dezinfekciu dotykových plôch (t. j. terminálov, kľučiek, stolov atď.) Ak by sa teda vírus v stredisku Bachledka objavil, budú na túto situáciu pripravení.

Pri otázke, čo hovoria na nápad so zriadením testovacích miest Kristína Jakubová zdôrazňuje predovšetkým dôležitosť spoločnej zodpovednosti. Nás ako návštevníkov, ale musí, samozrejme, vychádzať aj z ich strany.

“Všetky nariadenia vlády rešpektujeme a prispôsobíme sa im. Určite sme za to, aby boli podmienky nastavené tak, že bude lyžovačka bezpečná aj pre návštevníkov aj pre našich zamestnancov, a aby bola sezóna dobrá a čo najdlhšia. Ak bude treba zriadiť vlastné testovacie miesto, vieme si realizáciu predstaviť za pomoci štátu. Avšak úplne stačí zodpovednosť na všetkých stranách a so spoločným zodpovedným prístupom si vieme predstaviť dlhú a bezpečnú sezónu.”

Napriek tomu, že nie je rozhodnuté, či strediská budú môcť otvoriť svoje brány počas tejto zimy, nesnažia sa v Bachledke myslieť negatívne. “Všetky prípravy sú naďalej v plnom prúde, situáciu sledujeme a budeme operatívne prípravy prispôsobovať, aby boli všetci spokojní a užili si bezpečnú lyžovačku v nádhernej prírode. Veríme, že ak sa všetci postavíme k situácii zodpovedne, sezóna bude dobrá a čo najdlhšia.” uzatvára.

Skipasy si môžete zakúpiť s garančnými podmienkami, ktoré stredisko pre tento rok upravilo v rámci pandemickej situácie a pod heslom #LYZUJEMEBEZPECNE. Okrem iného sľubujú aj doplnkovú kompenzáciu podľa vzniknutej situácie.

Vrátna

Neistota vládne aj v lyžiarskom stredisku Vrátna v Malej Fatre. Podľa marketingovej manažérky Ing. Natálii Košútovej sú však plne pripravení na zasnežovanie a už čakajú iba na vhodné počasie.

“Hoci je už pokročilý čas, stále nemáme k dispozícii žiadne informácie ohľadne prevádzky zimných stredísk. Pripravili sme sa preto tak ako zvyčajne, plus nateraz rátame s opatreniami, ktoré sme mali na lanovke platné počas letnej sezóny a stali sa pre nás bežnou súčasťou – rúška, dezinfekcia, odstupy a obmedzenie prepravnej kapacity. Pevne veríme, že ak všetko pôjde podľa plánu, najneskôr v druhej polovici decembra lyžujeme.”

Uvažovalo sa aj o zriadení testovacích miest s antigénovými testami v rezortoch a turistických regiónoch. Aby to však fungovalo, bola by dôležitá pomoc od štátu. “Čo sa týka antigénového testovania, nevieme si to úplne predstaviť. V prípade, že bude všetko potrebné zabezpečené štátnou pomocou je predstava oveľa jednoduchšia, ale aj napriek tomu si to v prípade schválenia bude vyžadovať veľké množstvo síl, aby sa organizácia zvládla. Dôležité je, aby už prišli opatrenia, od ktorých sa môžeme odraziť.”

Aj Vrátna je dôkazom toho, že dokáže zabezpečiť adekvátnu ochranu svojich návštevníkov. Aby sa im to a včas podarilo, tiež potrebujú vedieť bližšie informácie od vlády. “Chápeme, že opatrenia sú tu na to, aby pomohli zlepšiť situáciu, avšak toto by bolo pre veľa stredísk naozaj likvidačné rozhodnutie. My dúfame, že budeme môcť otvoriť, hoci aj s obmedzeniami, ktoré budeme, samozrejme, rešpektovať.”

Situácia nie je jednoduchá v žiadnom sektore. Lyžiarske strediská však nie sú iba o zábave, ale poskytujú aj množstvo pracovných miest pre ľudí a preto by malo byť v každého záujme priniesť opatrenia, ktoré budú chrániť návštevníkov, ale nebudú mať pre strediská devastujúce následky.

Vrátna začala pred niekoľkými dňami s predajom sezónnych skipasov a sú pripravení podrobiť sa ďalšej náročnej skúške a túto zimnú sezónu zvládnuť.

Snowparadise

Podobné prípravy prebiehajú, aj napriek aktuálnej situácii s Covid-19 rovnako ako pred každou sezónou aj v lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica. Ako nám prezradila Mgr. Alžbeta Giláni z marketingového oddelenia, vykonávajú sa revízie a údržby lanových dráh a vlekov, kontroly zasnežovacích systémov, rozmiestňujú sa snežné delá po tratiach a pripravujú zaujímavé novinky, ktorými chcú ešte viac skvalitniť služby v stredisku.

“Sme pripravení prijať všetky opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Momentálne sme v situácii, že stále čakáme na vyjadrenia Ústredného krízového štábu SR a ďalších kompetentných orgánov, či a za akých podmienok budeme môcť otvoriť lyžiarsku sezónu.”

A bude aj v ich záujme udržať nie iba vysoký komfort svojich služieb, ale aj zabezpečiť všetky potrebné opatrenia, aby zabránili šíreniu koronavírusu. “Urobíme maximum, aby bola lyžovačka v našom stredisku čo najbezpečnejšia a najkomfortnejšia.” Na záver dodáva však aj to, že si nevedia predstaviť, že by nastal scenár, podľa ktorého by lyžiarske stredisko nemohli otvoriť.

Svojich návštevníkov o aktuálnej situácii priebežne informujú aj na svojej oficiálnej stránke, kde sľubujú priniesť aj zaujímavé novinky, ktorými chcú ešte viac skvalitniť služby svojho strediska, ako napríklad posilnený predaj lístkov novými predajnými automatmi, vďaka čomu sa podstatne znížia čakacie rady, nové pohodlnejšie skibusy s väčšou kapacitou, na tých najmenších čaká vynovená lyžiarska škôlka a na majiteľov elektromobilov nabíjacia stanica. Keď nastanú dostatočne mínusové teploty, začnú so zasnežovaním.

Okrem toho však upozorňujú aj na dodržiavanie pravidiel, vďaka ktorým by mohla byť sezóna úspešne zahájená. Pomôcť k tomu môže nakupovanie skipasov online, dodržiavanie už známeho pravidla – rúška – odstup – ruky a vybavenie zamestnancov ochrannými pomôckami. Keďže sa situácia a opatrenia s ňou spojené menia z minúty za minúty, ponúkli aj možnosť vrátenia peňazí za permanentky, v prípade, že by stredisko neotvorili, respektíve ak bude musieť byť počas sezóny zatvorené, tak garantujú vrátenie adekvátnej sumy.

Prípravy v plnom prúde aj v ďalších strediskách

Na zimnú sezónu 2020/2021 sa pripravujú aj vo Vysokých Tatrách. Podľa informácií z oficiálnej stránky Vysoké Tatry je dátum jej spustenia stanovený na 4. decembra. 2020 na Štrbskom plese a o týždeň neskôr aj v Tatranskej Lomnici. Ako uvádzajú, všetci zamestnanci sú naplno v práci a pripravujú všetky zariadenia na plnohodnotnú zimnú prevádzku.

Sľubujú bezpečnosť na lanovkách alebo vstupoch do spoločných priestorov a celkovo bezpečné zimné zážitky. Dodávajú, že ich najdôležitejšou novinkou a prioritou budú predovšetkým preventívne opatrenia. Pripravili aj Šikovnú garanciu, ktorá sa okrem rôznych nepredvídateľných okolností vzťahuje aj na nariadenia a situáciu spojenú s koronavírusom.

Je teda jasné, že sa lyžiarske strediská poctivo pripravujú a nič nechcú nechať na náhodu. Aj preto sa okrem ďalších noviniek zameriavajú predovšetkým na bezpečné zvládnutie sezóny aj v tejto kritickej situácii a majú vlastné šikovné plány a riešenia. Je teda iba na vláde, čí ich otvorenie povolí. Ak sa tak však nestane, môže to mať pre ne vážne následky a aj pre všetkých, ktorí v tomto odvetví pracujú. Preto veríme, že svoje fungovanie zvládnu na vysokej úrovni aj za dodržiavaní prísnych opatrení.

Premiér Igor Matovič však podľa svojich vyjadrení pre TA3 túto situáciu nevidí pozitívne a odvoláva sa na skúsenosti zo začiatku roka, kedy sa práve lyžiarske strediská stávali zdrojom nákazy. Čo je však isté, nemali ani zďaleka zabezpečené opatrenia v takomto rozsahu, akými by mohli byť realitou pre túto zimnú sezónu.

Podľa informácií TASR taliansky premiér Giuseppe Conte uviedol, že obyvatelia Talianska musia pre pandémiu nového koronavírusu počítať s tým, že si počas tohtoročných vianočných sviatkov nezalyžujú. Lyžovačky sú pre severotalianske regióny dôležitým zdrojom príjmov, a to najmä počas týchto sviatkov. Regionálne vlády preto žiadajú Rím o znovuotvorenie lyžiarskych stredísk, hoci aj s príslušnými epidemiologickými obmedzeniami. Predseda vlády regiónu Ligúria Giovanni Toti v tejto súvislosti uviedol, že v dôsledku uzavretia lyžiarskych stredísk by bolo ohrozených 120.000 pracovných miest.