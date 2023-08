Za tri položky a čistú vodu zaplatili 1 600 eur: Kontroverzný podnik v obľúbenej destinácii stále využíva svoj trik

Plážový klub na gréckom Mykonose by sa už pomaly mohol radiť k absolútne najhoršie hodnoteným podnikom v Európe. Stovky negatívnych recenzií nedávno doplnil zážitok pána, ktorý za štyri položky vrátane čistej vody zaplatil viac ako 1 600 eur.

Článok pokračuje pod videom ↓

O DK Oyster na Mykonose píšeme aj v našej rubrike o turistických pascách, ktoré číhajú na turistov azda v každej obľúbenej dovolenkovej destinácii. Podnik, ktorý má k dnešnému dňu na TripAdvisore už viac ako 1 200 negatívnych recenzií, sa opäť ukázal v „plnej paráde“.

Pred pár dňami sa pri tomto podniku zjavila recenzia, podľa ktorej si pár v DK Oyster objednal dva miešané nápoje, fľašu čistej vody a malú porciu kalamárov. Spočiatku mala byť cena za tieto štyri položky v hodnote cez 88 eur, čo bol prvý šok, keďže porcie nezodpovedali takej vysokej cene.

4 položky za 1 616 eur

Účet pod menom Robert G napísal, že za malý tanier kalamárov zaplatili 148 eur, pretože pôvodná nižšia cena bola uvedená pre 1 gram tejto morskej pochutiny. Podnik na Mykonose tak naďalej profituje neuveriteľne veľké peniaze na tom, že zavádza vo svojom jedálnom aj nápojovom lístku. Keď však zaplatil, z účtu mu odišla podstatne vyššia čiastka, a to 1 616 eur.

„Nalákajú vás ponukou lehátka a slnečníka na pláži za minimálne dva drinky. Keď príde účet, nápoje stoja 116 eur. Tiež nám bolo účtovaných 148 eur za objednávku porcie kalamárov (malým písmom majú v ponuke uvedené, že to účtujú po gramoch, kto to robí?). Celkový účet bol 288 eur za dva nápoje, objednávku kalamárov a balenú vodu. Podvod! Potom, keď sa poplatok z platby kreditnou kartou ukázal na mojom účte, bolo to viac ako 1 616 eur. Teraz som uviaznutý v boji s mojou kreditnou kartou, aby som to napravil,“ napísal.

Zvláštne pozitívne recenzie

Ako sme informovali nedávno, raz za dlhý čas sa pri podniku objavia aj chvályhodné recenzie. Vtedy to bol pán, ktorý rád nechal tringelt vo výške 400 eur, teraz účet pod prezývkou hlfs2016 napísal, že veľmi rád minul za 4 osoby 1 000 eur a vyhol sa tak všetkým podvodníkom na Mykonose.

Vychválil jedlo a podniku zanechal vo všetkých ohľadoch 5/5 hviezdičiek. Je, samozrejme, možné, že pre niekoho, kto naozaj nehľadí v živote na peniaze, je pobyt v DK Oyster skutočne zážitkom. Vzhľadom na pomer zlých a dobrých recenzií sa tomu však verí len skutočne ťažko.