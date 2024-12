Kontroverzný názor Jakuba Jablonského pobúri mnohých mužov. Nebral si servítku pred ústa a povedal, ako to naozaj je

Televízni diváci ho poznajú najmä z dobového seriálu Dunaj, k vašim službám, kde hrá Dávida. Celé Slovensko však ohúril aj svojimi tanečnými kreáciami v Let’s Dance, ktorú nakoniec celú aj vyhral. Mnohým sa tak vryl do pamäti, a tak nie div, že dostáva stále viac mediálneho priestoru a ľudia chcú počuť jeho názory.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najnovšie Jakub Jablonský zamieril do podcastu Na Gauči s Nasklee od Petry Dzvoníkovej, známej ako Petush. Influencerke porozprával o svojom súkromnom i pracovnom živote, pričom otvorili množstvo tém ako detstvo, seriálové herectvo, ale aj toxická maskulinita. Jakub sa totiž netají tým, že je feminista a na krehké mužské ego má svoj názor.

Stvárnil viacero toxických mužov

Petra v rozhovore nadviazala aj na Jakubove vyjadrenia v iných takýchto reláciách. Konkrétne sa ho spýtala na predstavenie, v ktorom hrá muža, ktorý je toxicky maskulínny. Jakub tak totiž hrá postavu, ktorá má presne opačné názory, ako on sám. „Je to inscenácia Emily v divadle NUDE,“ uviedol Jakub na úvod.

Toto predstavenie sa zameriava na Emily Davisonovú, Angličanku, ktorá bojovala za volebné práva žien. „Tá inscenácia sa točí okolo práv žien a o tom, ako sú dehonestované v spoločnosti,“ prezradil viac herec a pokračoval: „Je to prelínané so súčasnosťou. Ja tam stvárňujem v každej scéne, v ktorej sa zjaví muž, akoby vždy iný druh toxickej maskulinity… Je tam farár, je tam taký klasický kovboj, je tam domáci násilník, je tam politik, je tam taký tichý starý ujo násilník.“

Hlášky, ktoré v inscenácii odznejú, ako prezradil Jakub, sú pritom skutočnými výrokmi politikov, alebo výroky, ktoré ženám skutočne niekto povedal a režisér to dal jednoducho dokopy. Jakub sa najprv zdráhal, či túto úlohu zvládne, keďže sa mu tieto slová ťažko vyslovovali, no nakoniec sa odhodlal byť toho súčasťou, keďže cítil, že to má zmysel.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)

Keďže takéto správanie a vyjadrovanie pre Jakuba nie je prirodzené, prezradil, že sa musí na každé predstavenie vopred pripraviť a nájsť v sebe vnútorný hnev. Petra sa ho preto spýtala, ako vníma to, že niekto to v sebe má prirodzene a nemusí sa premáhať tak ako on. Zároveň tiež spomenula, že aj jej chodia takéto nechutné správy od mužov a že to je vlastne v roku 2024 stále normálne.

„Ja to tak všeobecnejšie, komplexnejšie vnímam, že to je taký strach. U mužov je to taký strach toho ega, že akoby strácajú – strácame, len ja to tak nevnímam – ten svoj pocit potreby v spoločnosti. Že stáročia sme… aj z histórie sme určení, že by sme mali niečo zabezpečovať a niečo chrániť a starať sa a vybudovať a postaviť a vedieť opraviť a podobné veci,“ vysvetľoval Jakub.

Pokračoval: „Lenže tie rozdiely sa zmazávajú, čo je super, že sa zmazávajú, lebo je to len dáky patriarchálny výtvor a ja to vnímam tak, že sú to proste vystrašené malé srdiečka, ktorým v detstve buď niekto ublížil, alebo im nebolo dopriate to, čo chceli, nesplnil sa im nejaký sen a teraz sa hnevajú, lebo je to pre nich jednoduchšie riešenie, ako si priznať chybu.“

Jakub zároveň prezradil, že prvotne ani konverzácie s jeho rodičmi na túto tému neskončili práve najšťastnejšie a boli na neho nahnevaní, prečo to hovoril nahlas.

Tiež sa musel naučiť priznať si chybu