Spevák, o ktorom ste možno nikdy nepočuli, naspieval jednu z najstrašidelnejších piesní: Postihol ho tragický osud, z tohto majú ľudia zimomriavky

Ak ste milovníkom hororov, iste viete, že atmosféru bez pochýb dotvára aj správna hudba. V jednom z populárnych hororových filmov sa objavila aj pieseň speváka Herberta Khauryho. Podľa niektorých je práve táto pieseň najdesivejším momentom hororu vôbec. Navyše, speváka postihol tragický osud.

Zomrel na pódiu

Ako informuje LADbible, Tiny Tim (vlastným menom Herbert Khaury) sa o hudbu začal zaujímať už ako 5-ročný, keď mu otec daroval gramofón. Neskôr sa začal zaujímať o zábavný priemysel a prihlásil sa do talentovej šou. Jeho unikátny hlas mnohých zaujal a vo svete hudby v roku 1968 prerazil svojou verziou piesne z roku 1929 Tiptoe Through the Tulips. Podľa mnohých je počúvanie jeho verzie sureálnym zážitkom.

Tiny Tim sa na istý čas stal hrdinom a jeho pieseň sa v rebríčku Billboard charts dostala na 17. priečku. Žiaľ, v roku 1996 počas vystúpenia na ukulele v čase festivalu v Massachusetts zrazu skolaboval na pódiu. Dostal srdcový infarkt. Lekári ho varovali, že na seba musí dávať pozor a lepšie sa o seba starať. Trpel totiž diabetom a rôznymi ochoreniami srdca. Rady lekárov Khaury ignoroval a neskôr opäť utrpel infarkt na pódiu. Napriek pokusom o záchranu napokon zomrel vo veku 64 rokov.

Najdesivejší moment hororu

Aj keď mladšia generácia možno netuší, kto Khaury vôbec bol, možno zachytila verziu jeho piesne v hororovom filme Insidious z roku 2010. Niektorí dokonca tvrdia, že práve, keď sa ozve Tiptoe Through the Tulips, je to najdesivejší moment z celého filmu.

Niektorí fanúšikovia filmu si myslia, že výber piesne je geniálny a tvorcovia premenili bezstarostnú milú pieseň na tú najdesivejšiu. Nájdu sa ale takí, ktorých pieseň znepokojovala vždy, bez ohľadu na to, či sa objavila v horore alebo nie.