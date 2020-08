Za sobotu pribudlo na Slovensku 7 nových prípadov, otestovali len 585 ľudí

Na Slovensku v sobotu (1.8.) pribudlo 7 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo tak evidujeme 2344 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Včera sa vykonalo len 585 testov. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V sobotu nepribudol nikto vyliečený. Celkovo sa tak z ochorenia vyliečilo 1742 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 29 pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je jeden človek, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje jeden pacient s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali viac ako 265-tisíc ľudí. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 29.

EÚ zaistila 300 miliónov dávok potenciálnej vakcíny od Sanofi

Európska únia (EÚ) sa dohodla s francúzskou farmaceutickou spoločnosťou Sanofi na zabezpečení 300 miliónov dávok potenciálnej vakcíny proti novému koronavírusu.

Dohoda umožní všetkým 27 členským štátom EÚ kúpiť vakcínu, keď sa dokáže, že je bezpečná a efektívna. V piatok o tom informovala Európska komisia (EK), na ktorú sa odvoláva spravodajský portál DW.

Sanofi vyvíja potenciálnu vakcínu v spolupráci s britskou farmaceutickou spoločnosťou GlaxoSmithKline (GSK). Firmy chcú skombinovať antigén vyvinutý v Sanofi, ktorý stimuluje tvorbu protilátok, s adjuvantnou technológiou GSK, ktorá posilňuje imunitnú odpoveď vyvolanú vakcínou.

Spoločnosti v spoločnom vyhlásení uviedli, že vakcíny by vyrábali v európskych štátoch vrátane Francúzska, Belgicka, Nemecka a Talianska. Klinické testy by podľa nich mohli začať v septembri a štúdia v rámci tretej fázy by sa mohla uskutočniť do konca roka.

Sanofi a GSK sa v súvislosti s vakcínou dohodli aj so Spojenými štátmi, ktoré im na jej vývoj a výrobu dajú 2,1 miliardy dolárov ( v prepočte vyše 1,7 miliardy eur).

Dohoda zabezpečuje USA 100 miliónov dávok a dáva vláde možnosť kúpiť dodatočných 500 miliónov. Viac ako polovica z peňazí od americkej vlády pripadne na ďalší vývoj vakcíny, vrátane klinických testov, a financie tiež poputujú na posilnenie výrobných kapacít v USA, vysvetlili firmy.