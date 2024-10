Za papierovú tašku zaplatil vyše 200 eur: Turista dostal bizarnú pokutu, na tento výlet tak skoro nezabudne

Väčšina z nás už od detstva dobre vie, že kradnúť by sa nemalo. Občas ale človek dostane po prstoch, aj keď sa naozaj snaží byť slušný a čestný. Dôkazom je turista, ktorý si vzal papierové vrecko v hodnote približne 43 centov, no napokon zaň musel zaplatiť viac ako 200 eur.

Ako informuje web Novinky, 29-ročný Renan de Araujo z Brazílie vycestoval služobne do Švajčiarska, kde sa mal zúčastniť konferencie. Túto krajinu navštívil prvýkrát, no pracovná cesta v ňom ale zanechala trpké pocity. Vo voľnom čase si totiž odskočil do reťazca Migros. Chcel ochutnať preslávenú švajčiarsku čokoládu.

Za tovar v hodnote 16,55 franka (17,61 eura) zaplatil pri samoobslužnej pokladnici. Vzal si aj papierovú tašku. Netušil, že robí niečo zlé, v jeho domovskej krajine si totiž papierové tašky môžu brať zákazníci bezplatne. Vložil si teda čokolády do tašky a chcel odísť, v tom ho však zastavil príslušník bezpečnostnej služby a chcel, aby mu Renan ukázal účtenku.

Následne ho odviedol do zadnej miestnosti, kde mu dal vyplniť formulár vo francúzštine. Musel podpísať súhlas, že zaplatí pokutu vo výške 200 frankov (takmer 213 eur) za krádež. Okrem toho dostal dvojročný zákaz vstupu do predajní siete Migros v Ženeve a na ďalších miestach, informuje web 20minutes. Renan sa bránil, že nevedel, že za papierovú tašku musí zaplatiť, keďže doma si ich môže brať zadarmo. Ani len netušil, že niečo také sa považuje za závažnú krádež.

Z obchodu tak odchádzal o 200 frankov ľahší, smutný, nahnevaný a navyše si papierovú tašku v hodnote približne 43 centov ani len nemohol nechať. Zamestnanec obchodu sa mu vyhrážal, že ak neposlúchne a nezaplatí, zavolá políciu. V tom čase chcel Renan situáciu čo najskôr vyriešiť, spätne ale verí, že nemal podpísať a zaplatiť a celú situáciu považuje za absolútny nonsens. Na sociálnej sieti X sa vyjadril, že takýto prístup je nespravodlivý najmä voči turistom, nemal totiž v úmysle kradnúť.

Hello @migros . I got a unpleasant situation with you today. I went in the supermarket in Switzerland (here for a conference) for the first time and bought some chocolate. I went to self checkout, and there was nothing asking to add bags. +

— Renan de Araujo (@Araujo_Renan) October 13, 2024