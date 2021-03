Za menej ako 48 hodín vyzbierali 30-tisíc eur. Chcú vytvoriť nové útulne s ohľadom na tradície a históriu

Milovníci turistiky počas svojich túr alebo výletoch po horách ocenia útulne, ktoré nie sú iba miestom vhodným na odpočinok, ale môžu prinášať rôzne zážitky. Či už pri stretávaní sa s novými ľuďmi naladenými na rovnakú vlnu alebo v samotnom ubytovaní spätom s prírodou. Zakladatelia Hikemates v spolupráci s madebythe:, ktorí stoja za slovenským diárom Žurnál:, prichádzajú s originálnym projektom, ktorý spája modernú architektúru svetových rozmerov, ekológiu a lásku k prírode.

“Chceme dostať zážitok zo slovenských útulní na novú úroveň,” stojí na začiatku popisu crowdfundingovej kampane na Startlabe, do ktorej sa pustili vášniví milovníci prírody z najväčšieho turistického oddielu na Slovensku Hikemates a v kombinácii s tvorcami madebythe: chcú zrealizovať svoje ambiciózne nápady.

Dostať Slovensko na mapu svetovej architektúry

“Spoločne chceme dostať zážitok zo slovenských útulní na novú úroveň a prispieť k novej generácii turistických útulní v národných parkoch a chránených oblastiach.” Ďalším z cieľov je prilákať pozornosť domácich aj zahraničných turistov, podporiť regionálny rozvoj a prispieť k trvalej udržateľnosti. A dostať tak Slovensko na mapu svetovej architektúry.

“Inšpiráciou je pre nás aj projekt spoza rieky Moravy, konkrétne z Krkonošov. Aj takto by mohli vyzerať turistické útulne v našich národných parkoch. Nemyslíš?” My si myslíme, že určite áno. Ak aj nepatríte medzi ľudí, ktorí obľubujú prespávanie v prírode, už iba pohľad na takýto architektonický skvost môže byť pri potulkách zážitkom.

Preto dali dokopy partiu nadšencov a spoločne vypísali architektonickú výzvu, ktorej hlavným cieľom je vyzbierať tri kvalitné návrhy turistických útulní. Deadline prijímania prihlášok od uchádzačov je 15. apríl. Finálne návrhy bude vyberať panel odborníkov. Prihlásiť sa môže každý, kto splní súťažné podmienky a požiadavky.

Šetrne, s ohľadom na históriu a tradície

“Naším zámerom je vytvárať nové priestory pre spojenie človeka s prírodou. Šetrne, s čo najmenším negatívnym dopadom na okolie. A s ohľadom na našu históriu a tradície,” uvádza Patrik Pajta z Klubu slovenských turistov Hikemates.

Práve preto sa v prvom kroku pustili do hľadania kvalitných architektov, ktorí by priniesli návrhy v rámci týchto kritérií. Finálnu trojicu bude vyberať tím špičkových odborníkov.

Návrhy dostupné pre všetkých

Cieľom crowdfundingovej kampane bolo spočiatku vyzbierať 10-tisíc eur na samotné tri architektonické návrhy. Tie budú dostupné pre všetkých, ktorí by mali záujem útulňu postaviť.

Na vyzbieranie mali síce 30 dní, podarilo sa im to však za obdivuhodných a rekordných 43 minút. Autori projektu už rokujú o spolupráci s Národným parkom Muránska planina a CHKO Cerovská vrchovina.

Prepisovali rekordy na Startlabe

Kampaň na Startlabe mala doslova raketový štart. “Od Startlabu máme zákulisné info, že sa vlna podpory zdvihla tak rýchlo, že prekonala aj doteraz najúspešnejší štart kampane, ktorý mala na Startlabe satirická stránka Zomri. Jej autorom sa podarilo získať 7 000 eur za 4 hodiny, cieľ projektu turistických útulní vo výške 10 000 eur sa však podarilo vyzbierať za neuveriteľných 43 minút,” uvádzajú autori kampane.

40-tisíc eur a jedna útulňa sa môže stať skutočnosťou

Druhým cieľom kampane bolo vyzbieranie finančnej čiastky 15-tisíc eur, ktorá bude použitá na opravu už existujúcej útulne. Vyzbieraných 20-tisíc eur znamená tretinu materiálu na realizáciu jedného z návrhov, 30-tisíc eur pokryje 100 % materiálu potrebného k výstavbe. Tie sa im podarilo vyzbierať za necelých 48 hodín.

Kampaň bola v priebehu niekoľkých dní natoľko úspešná, že sa jej podarilo pokoriť ďalšiu hranicu – 40-tisíc eur. V nich sú zahrnuté už aj prostriedky na celý proces výstavby jednej novej útulne. Autori sa teda nemusia spoliehať na externé zdroje či granty.

To znamená, že za zatiaľ vyzbierané peniaze môžu uskutočniť súťaž na hľadanie kvalitných architektonických návrhov, zrealizovať rekonštrukciu už existujúcej útulne a napokon sa aj my ako návštevníci prírody môžeme tešiť na novú útulňu, ktorá bude skutočným skvostom a už teraz si môžeme byť istí, že jej návšteva bude stáť za to.

Otvorili diskusiu o úlohe architektúry v prírode

A ako na svoj úspech na Startlabe reagujú autori kampane? “Prekvapilo nás to, no tešíme sa, že náš projekt útulní ľudí oslovuje. Aj to bol jeden z našich zámerov, aby sme otvorili diskusiu o úlohe architektúry v prírode. Sami vieme, že je to na Slovensku veľmi citlivá téma aj vzhľadom na nie príliš dobrú skúsenosť s “architektúrou” a bezohľadnou výstavbou v národných parkoch, či iných prírodných oblastiach.”

Juraj Zamborský z madebythe: hovorí, že o to viac je tu priestor na to, aby dnes túto tému uchopili z iného uhla pohľadu.

Lákavý cieľ, lákavé odmeny pre podporovateľov

Dosiahnutie hranice vyzbieraných 45-tisíc eur v kampani, čo sa im už tiež podarilo, znamená vytvorenie online správcu slovenských útulní. Digitálnu mapu, v ktorej sa dozvieme aktuálny stav útulní a napríklad aj to, či v nej nájdeme narúbané drevo.

Kampaň na Startlabe však pokračuje stále ďalej a do jej konca zostáva 23 dní. Vyzbieraná suma sa momentálne blíži k 50-tisíc eurám. Za každých ďalších dosiahnutých 5-tisíc eur prispejú materiálom a spoločnou brigádou na opravu jednej útulne. Čoskoro plánujú zverejniť aj anketu, v ktorej budeme môcť všetci hlasovať za to, ktorá si túto pomoc zaslúži najviac.

Pokračujú v pomoci existujúcim útulniam

“Rozhodne chceme pokračovať ďalej a vyzbierať, čo najviac. A pomôcť tak aj existujúcim útulniam. Uvidíme, kam sa s podporou verejnosti dostaneme,” vysvetľuje Juraj Zamborský a na záver dodáva, že chcú ísť na to postupne a hlavne spraviť celý projekt poctivo.

Zaujímavým lákadlom pre podporovateľov sú aj samotné odmeny, ktoré si môžete vybrať. Nájdete medzi nimi napríklad tlačené grafické Poustre. Vydražiť si môžete dokonca aj už tie vypredané, na ktorých nájdete vyobrazený ikonický Kriváň alebo prostredie Slovenského raja.

#ZažiÚtulne je originálny projekt s veľkými cieľmi, ktoré sa vďaka ambicióznym autorom môžu na Slovensku zrealizovať. Aby sa to podarilo, nemenej dôležitá je pomoc nás všetkých. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke Turistické útulne alebo priamo na Startlabe.