Za kvalitnou lyžovačkou nemusíte cestovať do Rakúska. Toto miesto vám poskytne komfort pre celú rodinu

Za dovolenkou ako vystrihnutou z rozprávky nemusíte cestovať do zahraničia. Môžete si ju užiť aj na Slovensku, a to za prijateľné ceny. Prezradíme vám, kam ísť za lyžovačkou lepšou a lacnejšou ako v Rakúsku, a kde sa aj s deťmi zabavíte na dokonalej sánkovačke.

Užite si kvalitnú lyžovačku v Bachledovej doline

Keď sa povie dovolenka, veľa Slovákov si predstaví cestovanie do zahraničia. Skvelú a cenovo dostupnú dovolenku si však môžete užiť aj doma, bez toho, aby ste museli ísť za hranice, a to počas celého roka. Ak by ste sa počas tejto zimnej sezóny radi vybrali za dobrou lyžovačkou, no ešte neviete kam, máme pre vás tip.

Množstvo jedinečných zážitkov ponúka celoročné rodinné horské stredisko Bachledka Ski&Sun v Bachledovej doline. V súčasnosti je to najrýchlejšie sa rozvíjajúce celoročné stredisko a nájdete ho len 30 kilometrov od Popradu a 15 kilometrov od poľských hraníc v Ždiari. Vďaka intenzívnemu sneženiu a zasnežovaniu, napríklad na novej zjazdovke s názvom Tréningové centrum Otta a Vlada Krajňáka (táto zjazdovka je určená primárne na trénovanie a pre lyžiarske kluby) s dĺžkou 920 metrov a prevýšením 212 metrov, si tu na svoje prídu dospelí, ale aj malí lyžiari.

Bachledka, ktorá sľubuje rôznu náročnosť zjazdoviek v dĺžke 8,5 kilometra, je pripravená dokonca aj pre milovníkov tzv. čiernych zjazdoviek. Pre lyžiarskych začiatočníkov je k dispozícii aj Gorgyho lyžiarska škola.

Za sezónku, teda neobmedzené lyžovanie na upravených zjazdovkách s nezabudnuteľnými scenériami zaplatíte 339 eur (zľavnená vyjde na 309 eur). Celodenný skipas vás vyjde na 39 eur (zľavnený na 37 eur). Za sezónny, ale aj denný skipas zaplatíte vo väčšine rakúskych lyžiarskych stredísk, kam sa hrnie množstvo ľudí, o desiatky, ale aj stovky eur viac, nehovoriac o nutnosti cestovať, zatiaľ čo tento zimný raj máme priamo doma.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BACHLEDKA (@bachledka)

Nová skialpová trasa

Z ideálnych podmienok a upravených trás sa potešia aj priaznivci bežeckého lyžovania a skialpinizmu. Pre tých vyznačilo stredisko novú skialpovú trasu z Bachledovej doliny na vrchol Spišskej Magury. Bežkárov čaká upravená vyhliadková trať s dĺžkou 14 kilometrov po hrebeni Spišskej Magury smerom do Ždiaru. Ak vás lyžovanie príliš neláka, no aj tak by ste si radi užili sneh, využite možnosť spustiť sa po sánkarskej trati dlhej 2,5 kilometra (má takú istú dĺžku, ako trať na Hrebienku).

Milovníci dychberúcich zimných scenérií by za žiadnych okolností nemali vynechať prechádzku po Chodníku korunami stromov. Ten vás okúzli nielen počas dňa, ale aj večer, kedy sa mení na Čarovnú krajinu. Každú stredu, piatok a sobotu od 17:00 do 21:00 čaká návštevníkov večerná prechádzka Chodníkom korunami stromov pod hviezdami za svitu mesiaca, ale aj zábavná večerná sánkovačka.

Aby bol zážitok ešte magickejší, Chodník korunami stromov je osvetlený svetelnou reťazou dlhou až 1 234 metrov. Pred vstupnou bránou vás zas privíta svetelná expozícia, ktorá vás vtiahne priamo do čarovného sveta svetiel.

Vstupenka pre jednu dospelú osobu na Chodník korunami stromov vyjde na 14 eur. Rodiny s deťmi poteší zľavnený rodinný vstup (2 dospelí a 2 deti do 14 rokov) za 37 eur. Chodník je bezbariérovou atrakciou a pohodlne vás k nemu vyvezie kabínová lanovka. Jedinečný výhľad na okolitú prírodu z 32 metrov vysokej veže jednoznačne stojí za to.

Pohodlné ubytovanie a skibus

Kopec zábavy si na svahu môžete dosýta užiť počas celej zimy. Stredisko si pre návštevníkov pripravilo pestrý hudobný program, snežné párty, ale aj koncerty živej ľudovej hudby, ktorej tóny sa budú niesť zimnou Bachledovou dolinou.

Pobyt v Bachledovej doline spestrí veľký detský areál Kráľovstvo lesa, horské káry, detské ihriská a množstvo trás pre horskú turistiku a cyklistiku. Areál zahŕňa lanové dráhy, reštauráciu PANORAMA Bachledka, ktorá poskytuje nielen skvelé jedlo, ale aj nádherné výhľady a niečo pod zub si môžete dopriať v bufetoch Furmanec či Jezersko.

Pohodlne sa môžete ubytovať v apartmánoch Bachledka a PANORAMA. Ak sa rozhodnete pre ubytovanie v Ždiari, na svah vás počas celej zimy odvezie skibus. Všetko potrebné zas zakúpite v rôznych obchodoch a v prípade potreby tu nájdete aj požičovňu a servis lyží a ďalšie služby.