Za jednu chybu v tomto kvíze by vám mali zobrať vodičák. Otestujte sa, ako poznáte cestnú vyhlášku

Do povinnej výbavy osobného auta nepatrí: Pixabay Hasiaci prístroj Výstražný trojuholník Bezpečnostný reflexný odev Hasiaci prístroj je povinný pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony, autobusy, traktory či pracovné samohybné stroje a záchranné autá. Pokračovať >> Aká je maximálna povolená rýchlosť na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách? Pixabay 120 km/h 130 km/h 110 km/h Ak nie je značkou určené inak, maximálna povolená rýchlosť na diaľnici a rýchlostnej ceste je 130 km/h. Pokračovať >> Kedy je možné použiť na aute predné hmlovky? Pixabay Je možné ich použiť ako náhradu denného svietenia Iba počas hmly Len za hmly, sneženia alebo za dažďa Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa. Pokračovať >> Čo musí spĺňať dieťa, ktoré chce sedieť na prednom mieste spolujazdca? Public Domain Pictures Musí byť vyššie ako 150 centrimetrov Musí byť staršie ako 12 rokov Musí byť vyššie ako 150 centimetrov a zároveň staršie ako 12 rokov Bez obmedzení môže na prednom sedadle sedieť dieťa ak je vyššie ako 150 centimetrov. V inom prípade tam môže sedieť iba v autosedačke alebo na podsedáku. Pokračovať >> Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza: Archív TASR Nesmú čerpať pohonné látky na čerpacej stanici, ktorá je prístupná aj ostatným účastníkom cestnej premávky Majú pri čerpaní pohonných látok prednosť, len ak pritom používajú zvláštne výstražné znamenie Majú pri čerpaní pohonných látok prednosť, pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie Takéto autá majú prednosť aj pri čerpaní pohonných látok, pritom nemusia mať zapnuté výstražné znamenie. Pokračovať >> Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak: Pxhere Nie je vybavené riadeným katalyzátorom Je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie Sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom, ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora Ak má auto prekročené emisné limity, považuje sa za technicky nespôsobilé na premávku. Pokračovať >> Na motocykli sa nesmie prepravovať: Pixabay Osoba mladšia ako 12 rokov Osoba staršia ako 70 rokov Osoba mladšia ako 12 rokov a osoba staršia ako 70 rokov Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať vo zvláštnom motorovom vozidle a na motocykli. Pokračovať >> Hry detí na ceste sú dovolené: PxHere Len v pešej zóne Len v obytnej zóne V pešej a v obytnej zóne V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne. Pokračovať >> Ako maximálnou rýchlosťou sa smie jazdiť pri vlečení auta? Public Domain Pictures Rýchlosť nie je stanovená Najviac 80 km/h Najviac 60 km/h Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h. Pokračovať >> Fajčiť, piť a jesť je pri vedení motorového vozidla je: Pexels Zakázané vodičovi aj spolujazdcom Zakázané vodičovi, spolujazdcom povolené Povolené vodičovi aj spolujazdcom Zákon toto zakazuje iba vodičom a spolujazdcom motocyklov a vodičom pracovných strojov s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou nad 45 km/h Pokračovať >>