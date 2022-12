Futbal hrával s loptou z ponožiek či s grapefruitom. Pelé sa z chudoby vypracoval na najlepšie plateného športovca sveta

Spochybňovali počet gólov, ktoré počas kariéry strelil. Spochybňovali aj to, či by rovnaké výkony predvádzal aj v európskom futbale. Čo si však nikto nikdy nedovolí v súvislosti s Pelém spochybniť, je jeho absolútne nevyčísliteľný prínos rešpektu a vzájomného pochopenia nielen do sveta športu, ale aj politiky.

Nielen futbalový svet zasiahla vo štvrtok 29. decembra 2022 smutná správa. Edson Arantes do Nascimento, známy ako Pelé, prehral svoj dlhý boj s rakovinou hrubého čreva. Jedna z najikonickejších postáv športovej kultúry a 3-násobný majster sveta odišiel vo veku 82 rokov, pričom posledný mesiac svojho života strávil Pelé v nemocnici pod dohľadom lekárov.