Z postele sa uložíte priamo do siete: Štýlové ubytovanie v prírode ponúka unikátne výhľady, užijete si ho už za 43 eur

Nie je to iba obyčajné ubytovanie, je zážitkom samým o sebe. Hovoríme o Kutici 3, situovanej do prírody, ktorá návštevníkom prináša plnohodnotný komfort. Je obohatená o zaujímavé prvky, ako napríklad výhľady priamo z postele alebo sietí, ktoré vystupujú z terasy. Ráno po zobudení vám stačí len zopár krokov, aby ste sa do nich pohodlne uložili, vychutnali si nezameniteľné scenérie a oddýchli si od ruchu všedných dní.

V rozhovore s Tomášom Horniakom sa dozviete aj: v čom sa líši Kutica 3 od tých prechádzajúcich;

kde ju nájdete;

čo všetko sa nachádza v jej interiéri;

ako je využitý jej priestor;

ako môžete prejsť z postele priamo do sietí s výnimočným výhľadom;

aký rozdielny zážitok prináša návštevníkom v lete a počas zimy;

pre koho je určená.

Kutica 3 je na svete

Projekt Kutica nie je na Slovensku žiadnym nováčikom a medzi fanúšikmi netradičného ubytovania má svoje miesto. Kutica u Lohajov otvorila svoje brány pre návštevníkov v roku 2020 a priniesla unikátne bývanie s panoramatickým výhľadom priamo z postele. Kutica 2, ktorá dokáže zmeniť tvar svojej strechy a steny podľa predstáv hostí, bola predstavená o rok neskôr a získala aj veľavravnú prezývku — posteľ pod hviezdami. Najaktuálnejšia Kutica 3 je však tentoraz špeciálna v niečom inom.

Za jej vznikom stojí architekt Tomáš Horniak, ktorý ako nám prezradil v minulosti, mal od začiatku v pláne vytvoriť viac týchto originálnych stavieb nachádzajúcich sa v prírode. Spája ich lokalita lazov v blízkosti Novej Bane, zaujímavý nápad aj prevedenie, ktoré okamžite zaujme zvedavé pohľady.

Do vonkajších sietí skočíte priamo z postele

A v čom sa nová Kutica líši od tých predchádzajúcich? Tomáš Horniak vysvetľuje, že je výnimočná predovšetkým vonkajšími oddychovými sieťami, do ktorých môžete skočiť rovno z postele.

„Zároveň je to najmenšia, a pritom najväčšia Kutica — interiér je rozlohou spomedzi doteraz postavených Kutíc najmenší, ale jej celková rozloha vrátane terasy ponúka omnoho viac priestoru ako predošlé dve. Kombinuje pohodlie interiéru ako v Kutici u Lohajov a otvorenosť a prepojenie s okolím, aké ponúka Kutica 2. V teplejších mesiacoch si otvoríte obe presklené steny a celý priestor sa stáva súčasťou okolia,“ vysvetľuje Tomáš.

Kým nová Kutica vznikla, Tomáš sa sústredil na nájdenie toho správneho svahovitého pozemku, kde by naplno dokázal využiť jej potenciál. „Bolo dôležité, aby ponúkal pekný výhľad a bol obklopený stromami.“

Keďže sa tretia Kutica nachádza na lazoch, je „bez rušivých vplyvov“ obklopená zeleňou, a ako už spomína Tomáš, návštevníkom poskytuje výhľad do údolia mesta, na hory a lúky nazývané aj Janíkove zeme. Jej poloha je veľmi výhodná.