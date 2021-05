Z Bratislavy sa ňou môžete dostať až do Pekingu. 9-tisíc kilometrov dlhá Transsibírska magistrála nemá konkurenciu

Transsibírska magistrála sa môže pýšiť viacerými “naj”. Je najdlhšou stavbou sveta, najdlhšou nepretržitou železničnou traťou a najdôležitejšou dopravnou tepnou Ruska. Meria ťažko uveriteľných 9 288 kilometrov a pôvodná trať spája Moskvu so strategicky významným mestom Vladivostok. Dnes sa z Bratislavy a následne z Moskvy cez Transibírsku magistrálu môžete dostať až do Pekingu. Trasa vedie cez najvýznamnejšie ruské mestá, divokú mongolskú prírodu a neobchádza ani Čínsky múr.

Základy tejto legendárnej železničnej trate sa začali budovať v máji 1891. V týchto dňoch tak Transsibírska magistrála oslavuje už 130 rokov a do dôchodku sa rozhodne nechystá.

Stavba, ktorá spojila Rusko

S rozvojom industrializácie v 19. storočí vyvstávala v Rusku potreba rozvoja aj oblastí vzdialených tisíce kilometrov od Moskvy či Petrohradu. Najmä Sibír, s veľkým potenciálom nerastných surovín, bol nedostupný a okrem Veľkej sibírskej cesty bolo spojenie náročné a pre prepravu materiálov prakticky nevhodné.

Na to sa využívala najmä lodná doprava na riekach, ktorá však má svoje nevýhody a to najmä v Rusku, kde teploty na Sibíri bežne atakujú hodnoty pod -30 stupňov Celzia a rieky sa menia na ľad.

Prvé projekty železnice vznikali v roku 1851. Vznikali rôzne návrhy trás a rôzne projekty, no reálne sa o vybudovaní trasy začalo zaoberať až v roku 1880. Proces návrhov trval 10 rokov a v marci 1891 vydala ruská vláda vyhlásenie, ktorým podporila zámer postaviť železnicu cez Sibír. Slávnostné otvorenie stavby nastalo v máji toho roku cárom Mikulášom II. Výstavba železnice, ktorá spojila Rusko, začala.

Výstavba trate veľkolepej ako samotná krajina

Na stavbe magistrály pracovalo približne 62-tisíc robotníkov. Financie pochádzali nielen z Ruska, ale aj od bohatých Európanov a bankárov, ktorí v železnici videli efektívne zhodnotenie svojej investície. Aby sa vyhlo problémom s vlastníkmi pozemkov, trať sa stavala mimo existujúcich miest, čo nebolo úplne ideálne.

Bolo potrebné prekonať mnohé prekážky. Bahnitý terén, množstvo rozvodnených riek, jazerá a k tomu podmienky, ktoré sa nedajú nazvať inak ako extrémne.

Tam, kde vznikali nové koľaje, vznikali aj nové mestá. Takto vzniklo aj tretie najväčšie mesto Ruska- Novosibirsk. Stavba bola dokončená postavením mosta cez poslednú prekážku, rieku Amur, v októbri 1916. Tento most má 2 600 metrov a je najdlhším železničným mostom celej Transibírskej magistrály.

Železnica prekonáva celkom 9 288 kilometrov a 16 časových pásiem. Prechádza 80-timi mestami a vedie ponad 16 veľkých riek. Železničná trať vedie aj cez najstaršie a najhlbšie jazero našej planéty, Bajkalské jazero.

Výstavba trate bola ukončená v októbri roku 1916 vysvätením mosta cez rieku Amur. Keďže je však železnica pravidelne využívaná, je potrebné ju neustále opravovať či zdokonaľovať. A práve pri týchto činnostiach zomrelo najviac ľudí. Všetko to bolo podmienené diktátorským stalinistickým režimom. Odhaduje sa, že v časoch jeho vládnutia na Transsibírskej magistrále pracovalo asi 300-tisíc väzňov, z čoho tretina z nich zomrela kvôli katastrofálnym podmienkam. Najčastejšími dôvodmi smrti bola zima, choroby a vyčerpanie.

Dôležitá tepna

Transsibírskou magistrálou sa môžete dostať nielen do Vladivostoku, ale aj ďalej. V skutočnosti Transmongolská trasa postavená v roku 1950 – vedie cez Rusko, Mongolsko a Čínu. Vlak č. 19/20 ide každý týždeň a používa hlavne čínske vagóny. Trasa je dlhá 7 621 km, vlak ide z Moskvy a cesta trvá 6 nocí. Spája tri veľké mestá Moskvu, Ulanbátar a Peking. Transmandžuská trasa, postavená v roku 1900, vedie cez Rusko a Čínu. Trasa je dlhá 8 986 km a cesta trvá 6 dní, píše skúsený cestovať Martin Navrátil.

Koľko stojí lístok?

Martin ďalej píše, že zohnať si lístok je veľmi jednoduché. Na oficiálnej stránke ruských železníc – sa zaregistrujete a kúpite si lístok cez internet.

Pozriete si nielen číslo vlaku, ale vyberte si aj konkrétne miesto. Pozrieť si môžete aj to, cez ktoré mestá vlak pôjde, kde bude stáť a ako dlho. A by niekto príliš neveril oficiálnej stránke, lístok si môže kúpiť aj na hlavnej stanici v Bratislave. Neponúkajú tam však všetky vlaky.

Cena lístka sa však pohybuje v závislosti od čísla vlaku, teda čím nižšie číslo vlaku, tým drahší lístok. Na Transsibírskej magistrále – a v Rusku vo všeobecnosti – platí, že čím nižšie má vlak číslo (napríklad najlegendárnejší vlak č. 1 smerom na Moskvu resp. vlak č. 2 smerom do Vladivostoku), o to je modernejší, je klimatizovaný a je jednoznačne na lepšej úrovni ako vlaky na Slovensku. Ak sa číslo vlaku blíži k číslu 80 a vyššie, v tom prípade už ide o staršie vagóny a je z nich cítiť opotrebovanosť. Čiže čím nižšie číslo, tým lepší resp. komfortnejší vlak! Čím vyššie číslo, tým lacnejší lístok. Treba si položiť otázku, aký komfort potrebujete napríklad pri ceste, ktorá bude trvať 6 dní. V roku 2017 stála cena lístkov na Trase Moskva – Vladivostok od 179 eur.

Kedy sa oplatí cestovať a ako to vyzerá vo vlaku?

Martin vysvetľuje, že vlaková doprava premáva počas celého roka. Momentálna situácia s pandémiou však možnosti značne obmedzila. Za normálnych podmienok sa však treba sa len rozhodnúť, či chcete vidieť Rusko počas mrazivej zimy alebo počas leta, kedy teploty vystúpia aj na +35°C. Drvivá časť turistov ide do Ruska v období od júna do septembra. Ak sa teda rozhodnete cestovať v lete, je dobré kúpiť si lístok dopredu.

Vlaky sú rozdelené do niekoľkých kategórii. V triede spální vozeň je k uzamknuteľné kupé s 2 lôžkami, v triede kupé je to uzamknuteľné kupé so 4 lôžkami. V triede plastkartny je otvorené kupé a lôžka sú aj v rozšírenej uličke.

V každej triede dostanete na cestu čistú plachtu, obliečky a malý uterák. V každom vagóne sa nachádzajú spoločné toalety a umyvárky so studenou tečúcou vodou. Sprcha sa vo vlaku väčšinou nenachádza, je iba vo vlaku číslo 1 a 2 dostupná pre 1. triedu. Veľmi čisté sprchy sa nachádzajú na vlakových staniciach a keď má vlak dlhšiu prestávku, môžete sa osprchovať za poplatok.

Skvelý a jedinečný zážitok

Cesta vlakom po Transsibírskej magistrále je jedinečným zážitkom a umožňuje v priebehu niekoľkých dní vidieť obrovské Rusko. Každý, kto má rád dobrodružstvo by si cestu po magistrále mal vyskúšať. Navyše spozná mnohých miestnych ľudí a zistí, že Rusko, to nie je iba Moskva či Petrohrad, ale jedinečné miesto, ktoré má čo cestovateľovi ponúknuť.