Z Bratislavy do Košíc sa už zrejme rýchlejšie nedostaneme: IC vlakom má byť koniec, toto je dôvod

Zdá sa, že po viac ako 30 rokoch sa už čoskoro Intercity (IC) vlakom neodveziete. Návrh nového železničného grafikonu s nimi už neráta. Medzi najväčšími slovenskými mestami by však malo pribudnúť niekoľko spojení.

Od polovice decembra sa v novom vlakovom grafikove nepočíta s IC spojeniami na trase Bratislava – Žilina – Košice, upozornil na to Denník N s tým, že dôvodom škrtnutia má byť ich stratovosť. Najrýchlejšie Intercity vlaky štátne železnice prevádzkujú s krátkou prestávkou od roku 1993.

Vo vynovenom grafikone by však mal pribudnúť počet spojení do Košíc, expresy Tatran (bývalé rýchliky) by do východoslovenskej metropoly mali jazdiť namiesto terajších dvoch – každú hodinu. Ich posilnenie vyzdvihla v stanovisku, ktoré zverejnil Denník N, Železničná spoločnosť Slovensko, zrušenie IC vlakov ostalo bez komentára.

„Naším cieľom je zvýšiť počet vlakov nielen na trase Bratislava – Žilina – Košice, aby sme cestujúcim ponúkli viac spojov a väčšiu flexibilitu pri plánovaní ciest. Zvýšenie počtu vlakov prinesie úpravu časov našich spojov, aby sme zabezpečili efektívne zaradenie nových liniek, pričom pohodlie a kvalita cestovania zostanú zachované,“ napísal hovorca firmy Dominik Drevický.