YouTuber je na posmech: Guľôčkami údajne upchal kanalizáciu, za hlúpy žart riskuje svoju kariéru

Keďže každý YouTuber chce prilákať davy ľudí, musí neustále vymýšľať obsah, vďaka ktorému si udrží ich priazeň. Nie vždy to však vypáli dobre. Tohto francúzskeho YouTubera vyšla obyčajná zábavka poriadne draho a kvôli farebným polymérovým guľôčkam môže prísť o celú svoju kariéru.

Polymérové guľôčky sú novým trendom na YouTube

Ako informuje portál Unilad, video francúzskeho YouTubera Cyrila Schreinera sa stalo virálnym po tom, čo mladík údajne upchal kanalizačný systém celého susedstva farebnými polymérovými guľôčkami Orbeez. Guľôčky Orbeez sa v súčasnosti tešia značnej obľube, a to nielen u detí. Ide pritom len o farebný polymér, ktorý sa pri kontakte s vodou niekoľkonásobne zväčší.

Schreiner sa rozhodol, že počas natáčania videa niekoľko škatúľ Orbeez vysype do vane, aby tak zistil, do akej miery sa v skutočnosti polymérové guľôčky vo vode zväčšia. Plán mu však nevyšiel celkom podľa predstáv, Schreiner sa totiž nezamýšľal nad tým, ako sa guľôčok zbaví po tom, čo ich už viac nebude potrebovať. Rozhodol sa teda, že ich nechá odtiecť odtokom vo vani. Ako sa však ukázalo, vôbec to nebol dobrý nápad.

Guľôčky Orbeez skončili nielen vo vani, ale aj v umývadle a v toalete. YouTuber teda dostal ďalší nápad, a to guľôčky v toalete splachovať dovtedy, kým nezmiznú. Ani tento nápad sa však neosvedčil, toaleta napokon pretiekla a Orbeez zaplavili celú mladíkovu kúpeľňu. Tu to však nekončí – farebné guľôčky upchali celý kanalizačný systém nielen v Schreinerovom dome, ale v celom susedstve.

Pravdepodobne ide o hoax

Mladík po incidente tvrdil, že o prípad sa začala zaujímať miestna polícia, ktorá hľadala vinníka celej pohromy. Mnohí však o pravdivosti tohto príbehu pochybujú a myslia si, že influencer si celý trik s Orbeez a následnú pohromu len vymyslel, aby na svoj YouTube kanál prilákal viac ľudí. Po tom, čo ho niekoľko ľudí konfrontovalo, sa Schreiner rozhodol brániť. Tvrdí, že nech si ľudia myslia čokoľvek, pohromu s guľôčkami si nevymyslel.

Či už polymérové guľôčky kanalizáciu mesta Alsace zaplavili alebo nie, ľudia, ktorí video videli, sa k mladíkovej inteligencii nevyjadrujú práve najkrajšie. Tvrdia, že nikto so zdravým rozumom by sa o niečo také nepokúsil. Do pátrania po pravde sa pustil aj novinár Vincent Manilève, ktorý sa na udalosť pýtal aj miestneho starostu. Ten údajne o kanalizácii upchatej guľôčkami Orbeez nič ani len netuší. Aj obvinenie zo strany polície malo byť údajne falošné.

Či je už teda príbeh pravdivý alebo nie, vyplýva z neho niekoľko ponaučení. Klamať sa nevypláca a s polymérovými guľôčkami treba očividne zaobchádzať opatrne.