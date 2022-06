Vzťah Rossa a Rachel bol problematický: 10 dôvodov, ktoré vám dokážu, že Monica a Chandler boli lepším párom

V obľúbenom sitkome Priatelia sa spojilo viacero dvojíc, ktoré si diváci obľúbili. Často diskutovanými pármi sú Monica a Richard, Phoebe a Mike alebo Ross a Emily. Nepochybne najviac fanúšikov ale majú Ross s Rachel a Monica s Chandlerom. Vzťah ktorej dvojice ale možno považovať za lepší? Fanúšikovia v diskusiách na internete aj portál Screenrant majú spomedzi nich jasného víťaza.

Na webovej platforme Quora sa ocitla otázka: „Ktorá z týchto obľúbených dvojíc tvorí lepší pár?“ Milovníci seriálu rozprúdili v desiatkach komentárov svoje teórie, z ktorých vychádza ako jasný víťaz práve Monica s Chandlerom. Tu je 10 najlepších dôvodov, ktoré to iba potvrdzujú.

Ich vzťah bol založený na dlhotrvajúcom priateľstve

Viacero fanúšikov sa zhodlo na tom, že pomyselným víťazom sa stali práve Monica s Chandlerom kvôli tomu, že ich vzťah bol založený na priateľstve a sformoval sa z neho úplne prirodzene. Veľmi dobre sa poznali, boli pred sebou otvorení a vedeli o svojich manieroch, ktoré sa naučili jeden na druhom akceptovať.

Chandler sa prestal báť záväzkov

Ako určite viete, Monica chcela už predtým, ako začala chodiť s Chandlerom, vážny vzťah. Chandler bol zas ten, ktorý sa záväzkov bál. Divákom prišlo na ich vzťahu sympatické aj to, akou cestou prešiel, kým tento strach prekonal. Vychádzal totiž z jeho komplikovaného detstva, rozvodu rodičov a problematického vzťahu s otcom. Chandler ušiel vo vzťahu s Monicou väčšiu cestu ako Ross pri Rachel, a preto sa dostal navrch aj v tomto bode.

Nepodvádzali sa/nemali prestávku

Ľudia na internete spomenuli aj dobre známu „prestávku“ medzi Rossom a Rachel. Monica s Chandlerom žiadny takýto moment nezažili. Nemali problém so vzájomnou dôverou tak ako druhá dvojica a ani sa nepodviedli.

Nikdy sa nerozišli

Vzťah Rossa a Rachel zažil množstvo vzostupov a pádov, búrlivých chvíľ, ale aj pekných momentov. V prípade Chandlera s Monicou to bolo stabilnejšie a ak sa medzi nimi aj vyskytli konflikty, neviedli k rozchodu, ale práve naopak, spojili ich a ešte viac zblížili.

Klapalo im to aj v intímnostiach

Screenrant spomína konkrétne situácie, napríklad keď Ross chcel zapôsobiť na Rachel rovnako, ako jej bývalý priateľ Paolo, alebo keď si nedokázal dostať v posteli z hlavy svoju mamu. Ak si spomínate, Monica a Chandler s tým nemali od začiatku žiaden problém. Ich vzťah začal práve vďaka sexu a postupne prerástol v niečo viac. Monica sa dokonca zdôverila Rachel s tým, že v posteli nikoho lepšieho nemala.

Povedali, čo pre jeden druhého znamenajú

V priznaniach nezaháľal ani samotný Chandler, ktorý keď zvyšok priateľov odhalil ich pôvodne skrývaný vzťah, priznal, že Monicu miluje. V tejto scéne sme mali možnosť vidieť, že mu robilo problém, aj v rámci hry, ktorú predstierali, pobozkať Phoebe. Čo sa týka Rossa, stačilo mu iba pár hodín od rozchodu alebo prestávky (už ako chcete) na to, aby Rachel podviedol.

Lepšie im to fungovalo aj v spoločnom bývaní

Vo vzťahu Chandlera s Monicou netrvalo dlho, kým sa ku sebe nasťahovali. Prišlo to prirodzene, bez akýchkoľvek vonkajších faktorov, ktoré by ich k tomu nútili. Najväčší „problém“, ktorý pri spoločnom bývaní zažili, bola Monicina poriadkumilovnosť a posadnutosť tým, mať svoje veci vždy na tom jednom správnom mieste. Rachel a Ross sa k sebe nasťahovali kvôli jej tehotenstvu a ako si určite spomínate, ich spolunažívanie nebolo ani zďaleka idylické.

Podporovali sa aj v práci

V niekoľkých epizódach predsa len Monica a Chandler zažili odlúčenie. Dôvodom bola práca, kvôli ktorej musel Chandler odcestovať. Napriek diaľke dokázali svoj vzťah zvládať v rámci možností a bezdôvodne nežiarlili. Rossovi naopak prekážalo, keď sa Rachel snažila sústrediť na prácu a venovala jej značnú časť svojej pozornosti. Monica chcela, aby Chandler robil prácu, ktorá ho bude baviť, a to aj na úkor toho, že bude musieť živiť domácnosť iba ona. A platilo to aj naopak. Chandler nenútil Monicu k tomu, aby s ním odišla do Tulsy, kde si nedokázala nájsť prácu, ktorá by ju urobila šťastnou. Urobili teda spoločný kompromis.

Požiadala ho o ruku

Rachel a Ross nikdy nedospeli k tomuto veľkému kroku. Aj keď sa vo Vegas vzali, bolo to narýchlo a ich svadbe nepredchádzal moment, ako v prípade druhej dvojice. Jednou z najpamätnejších scén celého seriálu sa stala tá, v ktorej Monica žiada o ruku Chandlera. Takéto veľkolepé vyvrcholenie vzťah Rachel a Rossa nezažil.

Veľké maličkosti

Zoznam uzatvárame detailmi, na ktoré upozornil používateľ na Quore a v podstate sa s nimi zhoduje aj prvé miesto na portáli Screenrant. Vzťah medzi Monicou a Chandlerom možno nebol turbulentný, napriek tomu dokázal zaujať svojou vtipnou prirodzenosťou. Spomeňme napríklad scénu, kedy si Monica nasadila na hlavu moriaka s okuliarmi a klobúkom a začala tancovať, iba aby zlepšila Chandlerovi náladu, alebo epizódu, v ktorej si Monica myslela, že Chandler obľubuje žraločie porno, no ani to ju neodradilo a hľadala spôsoby, ako ho potešiť.

Zo vzťahu Rossa a Rachel sú skôr pamätné hádky, žiarlivosť, výčitky a nevypovedané veci. Práve kvôli tomu sa množstvo fanúšikov prikláňa na stranu Chandlera s Monicou.