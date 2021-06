Vždy sa jej hovorilo Libuška, inak sa to nedalo. Spomíname na Popolušku, bez ktorej si nevieme predstaviť Vianoce

Vo veku 68 rokov zomrela legendárna česká herečka Libuše Šafránková, ktorá stvárnila napríklad aj Popolušku z filmu Tri oriešky pre Popolušku. Pre CNN Prima NEWS potvrdil jej syn Josef Abrhám.

Minulý rok odstúpila z natáčania pripravovanej filmovej rozprávky Mamánek. Šafránková sa narodila 7. júna 1953 v Brne. Od detstva chodila na dramatické krúžky a študovala na brnianskom konzervatóriu. Pred kamerou sa po prvý raz objavila vo veku 17 rokov vo filmovej adaptácii románu Boženy Němcovej Babička.

Svetu filmu zanechala mnoho

Neskôr sa predstavila v rozprávkach Princ a Večernica (1978), Soľ nad zlato (1982), vo filmoch Vrchní, prchni! (1981), Obecná škola (1991), Báječná léta pod psa (1997), Všetci moji blízki (1999) i v komédii Vesničko má středisková (1985).

Za svoju rolu v snímke Kolja (1996) režiséra Jana Svěráka získala Šafránková Českého leva. V rámci osláv 97. výročia vzniku niekdajšieho Česko-Slovenska 28. októbra 2015 na Pražskom hrade jej udelili medailu Za zásluhy o štát v oblasti umenia.

V rokoch 1972-1992 bola členkou Činoherného klubu a následne pôsobila v Národnom divadle v Prahe. Jej manželom bol herec Josef Abrhám. Herečke diagnostikovali rakovinu pľúc, podstúpila aj operáciu odstránenia nádoru. Herečka v minulosti bojovala s rakovinou, pripomína CNN Prima News.

Prezidenta Zemana správa hlboko zasiahla

Sústrasť dnes vyjadrili český prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. Prezidenta Zemana správa o odchode Šafránkovej hlboko zasiahla – napísal to na sociálnej sieti Twitter prezidentov hovorca Jiří Ovčáček. Zeman vyjadril ľútosť a úprimnú sústrasť celej rodine.

“Pani Libušu Šafránkovú som mal veľmi rád. Jej Popolušku som videl snáď stokrát. Bez nej si neviem predstaviť české Vianoce. A myslím, že nikto z nás,” napísal na Twitteri Babiš. “Je mi ľúto, že odišla. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a blízkym,” dodal.

Kolegovia z kultúrnej branže tiež smútia

Lucie Bílá pridala na svoj instagram fotku, kde praje úprimnú sústrasť celej rodine. “Budete nám neskutočne chýbať, Libuška, Popoluška moja milovaná,” napísala.

Ako píše portál Blesk, Jiřina Bohdalová tiež oplakáva smrť svojej kolegyne. “Na to sa nedá veľa povedať. Na rozdiel odo mňa je to mladučké dievča, je mi to veľmi ľúto. Človek si hovorí – prečo? Hádam to mala s osudom ľahké. Vždy si v týchto chvíľach uvedomím, aké je to ťažké pre tých, ktorí tu ostanú. Som v mysli s ich rodinou.”

Zdeněk Svěrák, ďalší kolega českej zosnulej herečky, tiež smúti nad jej stratou. Pre ČTK povedal: „Vždy sa jej hovorilo Libuška, nikdy Libuša, pretože to bolo tak milé dievča, že sa to inak povedať nedalo. Bola veľmi nadaná herečka, môžete na ňu spomínať tak, že vás dojala alebo rozosmiala, pretože ona dokonale dokázala oboje.”

Dagmar Havlová prejavila herečke úctu cez sociálnu sieť Instagram. “Bože, nie! Objímam ťa a stískam, dievčatko moje.”

Ako píše portál JOJ, na smutnú správu reagoval aj princ z rozprávky o troch orieškoch, Pavel Trávniček, ktorého prvú reakciu napísala na sociálnu sieť jeho manželka: “Sme v šoku,” zdelila svetu. Pavel potom reagoval neskôr so slovami: “Veľmi ma to zasiahlo. Nemám silu sa vyjadriť k tak smutnej správe.”

Režisér Zdeňek Zelenka reagoval tiež: “Je to strašná správa. Zoznámili sme sa v roku 1992, keď hrala v mojom filme Kráľovský život otroka. Keď som potom pripravoval Nesmrteľnú tetu, vravel som si, kto iný by mohol hrať šťastie. Pôsobila veľmi upokojujúco. Na natáčaní s ňou sa vždy každý upokojil, nikto nekričal, lebo sme predsa natáčali s Popoluškou. Zaradil som ju medzi herečky, s ktorými človek miluje pracovať. Vyžarovala z nej pozitívna energia.”

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) si v stredu večer pripomenie osobnosť českej herečky Libuše Šafránkovej. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Stanislav Čačko. Televízia odvysiela o 20.30 h na Jednotke film Obecná škola, kde si herečka zahrala po boku Zdeňka Svěráka.