Vzal si nôž aj sekeru, vošiel do školy a zranil študenta. Muž len deň pred útokom uverejnil video

Polícia vo švédskom mestečku Fridhemsberg ležiacom 75 kilometrov juhovýchodne od Göteborgu vo štvrtok zadržala podozrivého mladého muža, ktorý so sekerou a nožom vstúpil do budovy tamojšej strednej školy a ľahko zranil jedného študenta.

Vyšetrujú ho pre podozrenie z prípravy vraždy a tiež podpaľačstva, keďže incident v škole môže súvisieť s neďalekým požiarom. Hovorca polície Anders Wiss na tlačovej konferencii uviedol, že motív konania muža nebol známy. Odmietol komentovať tvrdenia médií, že zadržaným mužom je bývalý žiak spomenutej školy.

After posting a video about Hitler-fan Anton Lundin Pettersson’s sword attack against a school in 2015 man today went with axe, knife & masking helmet into school in Varberg, Sweden, but was confronted by 2 students and ran off.

Now arrested for e.g. attempted murder and

[1/2]→ pic.twitter.com/XOSAIKi9j1

— b9AcE is antifascist (@b9AcE) January 28, 2021