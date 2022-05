Vyvinuli očné kvapky, ktoré dokážu nahradiť okuliare. Lekár opísal, ako to celé funguje

Pri dosiahnutí veku 40 a viac rokov sa videnie do blízka začína zhoršovať. Mnohí ľudia si tak potrebujú zväčšovať písmená na smartfóne alebo zvyšovať jas, aby boli schopní prečítať nejaký text.

Akútny problém u množstva ľudí

Tento stav sa odborne nazýva presbyopia, hovorí sa jej tiež vetchozrakosť či starecká slabozrakosť. Postihuje až viac ako miliardu ľudí po celom svete a tak ide o dosť vážny problém.

Koncom roka 2021 obletela svet správa, že americký úrad FDA schválil očné kvapky na liečbu presbyopie. To zaujalo aj odborného asistenta oftalmológie Roberta Bittnera z Pittsburghskej univerzity a ten opísal ich funkciu v článku na portál The Conversation. Kým predtým ako boli povolené kvapky s názvom Vuity, by ľudia potrebovali okuliare, kontaktné šošovky či operáciu, teraz tieto kvapky ponúkajú jednoduchý a bezpečný spôsob ako opäť normálne vidieť.

Oko funguje tak, že do neho vstupuje svetlo a potom vytvára jasný obraz. Svetlo najprv zasiahne rohovku, číru vonkajšiu vrstvu oka, ktorá ohýba svetlo. Potom svetlo prejde cez dúhovku a zrenicu, ktorá sa zväčšuje alebo zmenšuje, čím prepúšťa viac alebo menej svetla do vnútra oka. Ďalej prejde cez šošovku, ktorá ohýba svetlo a presne ho zameriava na stred sietnice. Nakoniec sa svetelný signál prenesie do optického nervu a mozog ho interpretuje ako obraz.

Problém zaostriť na blízky objekt

Ak chcú oči vytvoriť jasný obraz, musia sa prispôsobiť vzdialenosti objektu. Preto, keď sa oči presmerujú na objekt, šošovky zmenia tvar a zreničky sa zúžia.

Akonáhle nasmerujete svoj pohľad na nejaký objekt, stiahne sa malý sval v oku, ktorý mení tvar šošovky, aby bola hrubšia. Čím je hrubšia, tým viac sa svetlo pri prechode ohýba. Zároveň sa zúžia zreničky, aby zablokovali časť prichádzajúceho svetla z iných objektov v diaľke.

Tento proces je možné prirovnať fotoaparátu v smartfóne. Najprv nasmerujte fotoaparát na vzdialený objekt. Potom dajte pred fotoaparát napríklad svoj palec. Palec bude rozmazaný, po chvíli však fotoaparát naň zaostrí.

Liek zúži zreničky

Pri presbyopii však oči nedokážu zaostriť na blízke predmety, čo vedie k rozmazanému obrazu. Vedci a lekári vedia, že dôvodom je vek, avšak stále nie je isté, čo je príčinou. Hovorí sa o tom, že sval, ktorý ovláda šošovku vekom slabne. Iná teória zase hovorí o tom, že ako šošovky starnú, tak sú ťažšie a horšie sa s nimi manipuluje. Podľa Bittnera je príčinou kombinácia obidvoch týchto teórií.

Po kvapnutí kvapiek trvá asi 15 minút, kým účinná látka pilokarpín začne pôsobiť. Zmenší zreničky, čo znamená, že oko sa lepšie zameria na objekty. Menšie zreničky prepúšťajú menej svetla, čo cez deň nie je problém, no môžu zase spôsobiť problémy s videním pri slabom osvetlení.

Už teraz je jasné, že budúcnosť liečby presbyopie je sľubná. Vyvíjajú sa nové preparáty a spôsoby ako pomôcť oku lepšie zaostrovať. Aj keď nie sú momentálne kvapky univerzálnym liekom, prestavujú veľký krok vpred. Liek je momentálne dostupný iba v USA.