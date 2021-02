Využil slávnu súťaž vo svoj prospech: Bývalý policajt obral McDonald´s o 24 miliónov dolárov.

Zdravotný stav mu v tom však zabránil. Rozhodol sa preto, že okúsi opačnú stranu zákona. Za pomoci drogových dílerov a mafie okradol známy reťazec McDonald´s o 24 miliónov dolárov. Ako sa mu to podarilo?

Reťazec chcel hrou McDonald’s Monopoly prilákať zákazníkov

Každý biznis robí všetko, čo môže, aby prilákal čo najviac zákazníkov. Inak na tom nie je ani obľúbený reťazec rýchleho občerstvenia McDonald´s. V roku 1987 preto v Amerike rozbehli súťaž inšpirovanú hrou Monopoly. Odvtedy sa súťaž objavila v mnohých ďalších krajinách a v pozmenených verziách je známa ešte aj dnes, píše portál All That Is Interesting.

Podstatou hry bolo to, že k vybraným balíčkom dostali zákazníci dve kartičky (žetóny) pripomínajúce políčka v hre Monopoly. Každá z kartičiek mala inú hodnotu. Úlohou zákazníkov bolo získať všetky „políčka“ rovnakej farby. Ak získal zákazník všetky políčka zo série s najvyššou hodnotou, čakali ho zaujímavé výhry. V hre boli miliónové finančné odmeny, herné konzoly, autá, luxusné dovolenky, jedlo zdarma či darčekové karty.

Práve tu videl Jerome šancu na zbohatnutie. Jerome Paul Jacobson sa narodil v Ohiu v roku 1943 a ako sme spomínali, celý život túžil byť policajtom. Zdravotný stav mu to však nedovolil. Najprv si poranil zápästie a neskôr sa u neho prejavila neurologická porucha, píše portál The Daily Beast. Manželka mu preto vybavila prácu bezpečnostného audítora pre účtovnícku firmu.

Staral sa o distribúciu žetónov do pobočiek

Tá sa starala o finančné záležitosti firmy Dittler Brothers, ktorá mala okrem iného pod palcom spoločnosť Simon Marketing. Jej úlohou bolo postarať sa o to, aby bol v obehu dostatočný počet kartičiek k hre McDonald’s Monopoly. Jeromov život sa však neuberal podľa jeho predstáv. Manželka sa s ním čoskoro rozviedla. Práve vďaka tejto práci sa však dostal k príležitosti, o akej sa mu ani nesnívalo. Bol zodpovedný za distribúciu kartičiek k hre do pobočiek po celom svete.

Jacobson spočiatku dozeral na skupinku zamestnancov. Tým kontroloval ešte aj topánky, aby kartičky náhodou neukradli. Jerome však so svojou pozíciou spokojný nebol, túžil po veľkom bohatstve. Často preto navštevoval dokonca aj vešticu, ktorá mu mala pomôcť. Moc, ktorú mal bývalý policajt v rukách, mu napokon prerástla cez hlavu a Jacobson začal špekulovať, ako hru využiť vo svoj prospech.

Podvádzať začal v roku 1989, keď jednu z kartičiek s vysokou hodnotou ukradol a dal ju svojmu nevlastnému bratovi Marvinovi Braunovi. Urobil to vraj len preto, aby si dokázal, že je toho schopný. Braun vďaka tomu vyhral 25 000 dolárov. Neskôr dal kartičku miestnemu mäsiarovi s podmienkou, že z výhry mu odovzdá vopred určený podiel. To však bol len začiatok, píše portál Business Insider.

Život mu zmenila chybná zásielka

Všetko sa zmenilo, keď bola v roku 1995 Jacobsonovi omylom doručená obrovská zásielka ochranných pečatí. Tie mali zaistiť, že nikto nemanipuloval s balíkmi žetónov s vysokými hodnotami, ktoré sa do pobočiek rozvážali v zabezpečených obálkach. Vďaka tomu mohol Jacobson na letiskových toaletách žetóny ukradnúť, nahradiť ich žetónmi nižšej hodnoty a obálku opäť prelepiť ochrannou pečiatkou.

V tomto bode však už musel svoj podvod prešpekulovať o niečo lepšie. Začal si preto najímať ľudí, ktorí inkasovali výhry a časť z nich Jacobsonovi odovzdávali. Na jeho zozname bol aj majiteľ nočných klubov Gennaro Colombo, ktorý bol údajne napojený na mafiu. Práve on mu neskôr pomáhal najímať ďalších falošných výhercov.

Colombova rodina si tak čoskoro vybrala výhry vo výške niekoľko miliónov dolárov. Výhry vždy vyberali na rozličných miestach, aby nevzbudili podozrenie, píše portál CNBC. Jacobsonova odvaha dokonca zašla tak ďaleko, že raz z balíka ukradol žetón s hodnotou milión dolárov a anonymne ho daroval detskej nemocnici v Tennessee, informoval The New York Times. Pre CNN sa neskôr vyjadril, že tak urobil preto, lebo dúfal, že si tak nakloní šťastenu a na jeho multimiliónový podvod nikto nepríde.

V sieti mal mafiánov aj drogových dílerov

Jacobson, ktorý si vyslúžil prezývku Uncle Jerry, žetóny predal stovkám ľudí, trval však na tom, že ich musia predať niekomu ďalšiemu. V sieti tak mal drogových dílerov či mafiánov, ale aj celkom obyčajných ľudí. Dôležité bolo, aby si ľudia výhry vyberali v rôznych krajinách na rôznych miestach, aby nevzniklo podozrenie. Jerome tak vytvoril akúsi pyramídu, vďaka ktorej sa mu peniaze len tak hrnuli.

Znova sa oženil a užíval si luxusný život. Kúpil niekoľko nehnuteľností, v garážach stáli luxusné autá a na dovolenku snov sa vybral kedykoľvek sa mu zachcelo. Celkovo takto Jacobson McDonald´s pripravil o viac ako 24 miliónov dolárov. Rozprávkový život sa však pre bývalého policajta skončil v momente, keď agenta FBI Richarda Denta niekto anonymne informoval o podvode, ktorý trval už roky. Do dnešného dňa sa nepodarilo zistiť, kto Jeroma zradil.

McMillions

Samozrejme, slávny reťazec nemal ani len tušenia, že hru niekto takto zneužíval vyše desaťročia. Posledným falošným výhercom bol Michael Hoover. Keď 3. augusta 2001 do jeho domu vošiel štáb, myslel si, že sa ho prišli opýtať na dojmy z výhry. V skutočnosti to však boli agenti FBI, ktorí si chceli vypočuť jeho falošný príbeh a získať dôkazy. Do konca mesiaca získala FBI dostatok dôkazov na to, aby Jacobsona zatkla. Spolu s ním putovalo za mreže aj niekoľko komplicov, informuje archív FBI.

Jerome dostal 15 rokov za mrežami a musel zaplatiť odškodné vo výške 12,5 milióna dolárov. Ďalší obvinení dostali podmienky a odškodné splácajú do dnešného dňa. V súčasnosti už Jacobson s médiami nekomunikuje. Jeho príbeh však ľudí fascinoval natoľko, že o ňom v roku 2020 vznikol aj dokumentárny seriál s názvom McMillions. Na starosti ho mal Mark Wahlberg, no Matt Damon a Ben Affleck však medzičasom získali práva na natočenie filmu.