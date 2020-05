Vyše 100 kvalitných filmov pre každého zdarma. Už od zajtra začne na YouTube filmový festival

Do značnej miery ovplyvnila aj kultúru. Kiná a divadlá boli zavreté, produkcia mnohých filmov a seriálov bola posunutá a k alternatívnym riešeniam sa museli uchýliť aj organizátori filmových festivalov. Jedným z nich je realizácia virtuálneho globálneho filmového festivalu prostredníctvom populárnej platformy YouTube.

Diváci si budú môcť pozrieť vyše 100 filmov

Ako informuje portál The Independent, prostredníctvom virtuálneho filmového festivalu We Are One si budú môcť diváci zdarma na YouTube pozrieť vyše 100 filmov. Do tvorby virtuálneho festivalu sa zapojili organizátori až 21 filmových festivalov, vrátane filmového festivalu v Cannes, ale aj organizátori festivalu nezávislého filmu Sundance Festival či Tribeca Film Festival.

Globálny filmový festival We Are One začína už 29. mája a končí 7. júna, pričom zoznam vysielaných filmov sa bude denne aktualizovať. Diváci si budú môcť nerušene a bez reklám pozrieť množstvo kvalitného obsahu, vrátane filmov rôznych žánrov, dokumentárnych filmov, ale aj panelových diskusií. Tvorcovia filmového festivalu mysleli nielen na kvalitný obsah, ale aj na situáciu, v akej sa svet následkom pandémie koronavírusu ocitol. Všetky finančné prostriedky, ktoré sa počas festivalu podarí vyzbierať, poputujú práve do fondu určeného na riešenie krízy spôsobenej koronavírusom.

Na čo všetko sa môžu diváci tešiť?

V rámci globálneho filmového festivalu We Are One bude svoju tvorbu prezentovať viac ako 35 krajín z celého sveta. Diváci si budú môcť pozrieť diskusie so slávnymi režisérmi, medzi nimi napríklad s Francisom Fordom Coppolom, Stevenom Soderberghom, s Jane Campionovou, Claire Denisovou či s Bong Joon-ho, ktorý bol režisérom filmu Parazit.

Na aké filmy sa môžu diváci tešiť? Mnohých možno poteší, že v zozname filmov, ktoré budú v rámci virtuálneho filmového festivalu streamované, sa ocitla napríklad klasika z dielne českých susedov, Adéla ještě nevečeřela. Ďalšou zaujímavosťou v zozname je dokument o pouličnom fotografovi s názvom Ricky Powell: The Individualist. Fotograf jedinečným spôsobom zachytával kultúru a atmosféru v uliciach New Yorku v 80. a 90. rokoch. Súčasťou deja je aj jeho neľahký životný príbeh, vrátane boja s drogovou závislosťou, s mentálnym ochorením a komplikovaným vzťahom s matkou.

Svoju premiéru na filmovom festivale zažije krátky naratívny film s predbežným názvom Yalta Conference Online. Film plný satirického humoru pojednávajúci o Jaltskej konferencii, ktorá sa odohrala tesne pred koncom druhej svetovej vojny, bol vytvorený režisérom Koji Fukadom špeciálne pre túto príležitosť. Nech ste teda fanúšikom akéhokoľvek žánru, na svoje si príde každý milovník dobrého filmu.