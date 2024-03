Vyrobili posledné auto s dieslovým motorom: Známa značka prechádza výlučne na výrobu elektromobilov

Vyrobili posledný osobný automobil, do ktorého vložili dieslový motor. Švédky výrobca Volvo po 45 rokoch končí s motormi spaľujúcimi naftu a do roku 2030 sa chce stať výlučne výrobcom elektromobilov. Tým sa stane jedným z prvých starších výrobcov automobilov, ktorým sa to podarilo, informuje portál Electrek.

Posledným modelom, ktorý má naftový pohon, je XC90, veľké SUV. To v utorok, 26. marca, zišlo z výrobnej linky a zamieri do múzea World of Volvo v Göteborgu, aby ľuďom pripomínalo škodlivosť emisií.

O krok vpred

Od roku 1991 Volvo vyrobilo viac ako 9 miliónov vozidiel, ktoré mali dieslový motor. Stále však zostáva nezohľadnených asi 12 rokov, ktoré nie sú v záznamoch, takže ich počet by mal byť v skutočnosti ešte vyšší.

Do roku 2030 však chce spoločnosť vyrábať už len elektromobily, čím môže predbehnúť nariadenie Európskej únie minimálne o 5 rokov.

Niekdajší generálny riaditeľ Samuelsson už pred viac ako dvoma rokmi povedal, že pokiaľ chce Volvo zostať úspešné, musí sa zamerať na ziskový rast. „Takže namiesto investovania do zmenšujúceho sa podnikania sme sa rozhodli investovať do budúcnosti – elektrickej,“ uviedol.

Dobrou správou je aj to, že podľa Európskeho združenia výrobcov automobilov v minulom roku počet nových registrácií elektromobilov v Európe po prvýkrát prevýšil počet vozidiel s naftovým pohonom.

Už budúci rok Európska únia sprísni emisné limity pre osobné a úžitkové automobily s cieľom 15 % zníženia emisií CO2 do roku 2025. Po roku 2030 má dôjsť k zníženiu emisií o 55 % pre osobné a o 50 % pre úžitkové automobily, v porovnaní s východiskom z roku 2021.