Vyriešia dávnu záhadu? Bývalý zápasník MMA sa vydá za strateným španielskym zlatom

V novom osemdielnom dokumente Prekliatie mŕtveho muža: Stratené španielske zlato, sa vydáme po stopách legendárneho pokladu, ktorý nedáva prieskumníkom spať už celé generácie. Bývalý zápasník MMA Kru Williams, mladá bádateľka Taylor Starr a jej otec Don Froe sa spoločne s ostrieľaným lovcom legiend Adamom Palmerom vydajú vyriešiť dávnu záhadu. Buďte pri tom na Viasat History od 5. januára 2023.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa legendy sa kdesi v kanadských horách skrýva nesmierne bohatstvo v podobe Slumachovej bane, potoka s čistým zlatom s hodnotou miliárd dolárov. Ten okrem drsného podnebia a hornatého terénu stráži aj sto rokov stará kliatba. Mnohí odvážlivci pri jeho hľadaní prišli o život. Naši bádatelia sa vydajú po jeho stopách, preskúmajú staré mapy, tajné listy, vzácne nahrávky a možno objavia aj pravdu.

Kto bol záhadný Slumach?

Podľa ústnej tradície ide o postavu, ktorej existencia je potvrdená faktami, ale doplnená aj miestnym folklórom. Príbeh sa prvýkrát začal rozprávať na konci 19. storočia, keď bol istý domorodý muž menom Slumach obvinený z vraždy a následne popravený. Krátko po jeho smrti sa začali šíriť zvesti, že tento muž objavil miesto prekypujúce zlatom v oblasti jazera Pitta Lake. Údajne sa dokonca chválil kusmi zlata v miestnych hostincoch. Ale zároveň na každého, kto sa pokúsil zlato hľadať, uvalil smrteľnú kliatbu, a tá podľa ústnej tradície skutočne fungovala a má fungovať až dodnes.

Neexistujú dôkazy, ktoré by príbeh mohli potvrdiť, ale aj napriek tomu sa do regiónu vydávali a vydávajú dobrodruhovia hľadajúci bohatstvo. Takmer zlatá horúčka podporená ekonomickou krízou v 30. rokoch minulého storočia pritiahla do drsného kraja stovky lovcov pokladov. Mnoho z nich v horách zomrelo. Iní zasa tvrdili, že zlato naozaj našli. Istý lesník, ktorý pôsobil v oblasti v 70. rokoch minulého storočia hovoril, že v oblasti videl potok plný zlata, ale už sa mu ho nepodarilo znovu nájsť.

Desať rokov po poprave Slumacha aljašský horník Walter Jackson tvrdil, že miesto objavil. Ale smrteľne ochorel, a tak napísal priateľovi list s popisom miesta, v ktorom uvádzal, že z potoka vylovil tisíce zlatých nugetov veľkých ako vlašské orechy. Časť z nich ukryl pod označenou skalou. Tá sa však nikdy nenašla.

Podľa historika Freda Brachese je legenda čírim výmyslom miestnych obyvateľov, aby do oblasti prilákali hľadačov pokladov. Tí boli totiž pre tamojších obyvateľov zdrojom príjmu. Predávali im predražené mapy vedúce údajne k pokladu, ktorý bol na nich dokonca označený krížikom. Aj tak stále existuje početná komunita, ktorá sa vydáva po stopách legendy.

Jedným z nich je aj Adam Palmer. Zasvätil dlhé týždne každého leta prehľadávaniu okolia Pitt Lake a ako sám tvrdí, jeho hlavnou snahou je hlavne objasniť vznik príbehu o zlatonosnom potoku.

Vydajte sa spoločne so všetkými lovcami hľadať stratené zlato. Prvý diel dokumentu Prekliatie mŕtveho muža: Stratené španielske zlato odvysiela v premiére Viasat History vo štvrtok 5. januára o 21:00.