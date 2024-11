Vypustenie populárnej slovenskej priehrady odhalilo „ukryté“ nepríjemnosti. Problém podľa poslankyne orgány bagatelizujú

O vypustení populárneho strediska cestovného ruchu na severe Slovenska sme vás informovali ešte v auguste. Po 70 rokoch fungovania Oravskej priehrady sa totiž začalo s jej rekonštrukciou. Vyčlenených na ňu bolo 225-tisíc eur. Problémom bolo, že sa rezort životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik dohodli na oprave „zhrdzavených pántov“ uprostred letnej turistickej sezóny.

Ako vtedy pre interez uviedol výkonný riaditeľ turistickej organizácie Klaster ORAVA Mário Šutta, nižšia hladina priehrady sa stihla odraziť na oravskom cestovnom ruchu. Miestni v súčasnosti riešia ďalší problém. Tým by mohlo byť potenciálne nebezpečné znečistenie vody v priehrade. Ako uvádza portál MY Orava, pri brehoch nádrže sa objavili rúry ústiace do vodnej plochy. V ich okolí sa povaľujú zvyšky toaletného papiera a hygienických potrieb.

Rybári našli v týchto miestach uhynuté ryby a mestská poslankyňa Mária Červeňová odobrala na preskúmanie vzorky vody. Ako neskôr vyplynulo, laboratórne testy, ktoré dala vyhotoviť, preukázali vo vode vysoké hodnoty amoniaku. Ten z vody vytláča kyslík a pri väčšej miere jeho obsahu sa môže prostredie pre ryby stať toxické. Otázkou teda je, odkiaľ špinavá voda priteká. Miestni sa zhodnúť nevedia.

Nelegálne rúry či presaky?

Prednosta námestovského mestského úradu Milan Rentka si nemyslí, že do priehrady priteká špinavá voda z nelegálnych odpadových rúr. Hovorí o takzvaných priesakoch, ktoré vznikajú pri nadmerných dažďoch. Zároveň poukázal na to, že do potrubí priteká aj voda z okolitých dedín, čo by tiež teoreticky mohol byť dôvod znečistenia. V podobnom duchu sa vyjadril aj zástupca Oravskej vodárenskej spoločnosti (OVS)

„V nepriaznivom počasí môžeme po prekročení limitov čistiarní vypúšťať aj znečistenú vodu, samozrejme, v rámci zákonných limitov,“ povedal Ján Rončák, šéf strediska kanalizácií a čistiarní odpadových vôd OVS. Ten zároveň potvrdil, že všetky objekty v skúmanej lokalite sú napojené na kanalizáciu. Červeňová si zase myslí, že problém môže byť práve v nelegálnych odpadových rúrach a úrady ho bagatelizujú. So stavom nie sú spokojní ani miestni podnikatelia.